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Погиб 20-летний популярный корейский певец TANY
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Погиб 20-летний популярный корейский певец TANY 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ким Джин Су (TANY)
СМИ сообщили о гибели молодого южнокорейского артиста Ким Джин Су, выступавшего под псевдонимом TANY. 20-летний певец разбился на своем автомобиле в округе Чжанхын на юго-западе Южной Кореи. Музыкант ехал по скоростной автомагистрали и врезался в одну из конструкций дороги. Известно, что вместе с TANY в машине находился еще один человек, который тоже погиб.
Ким Джин Су получил широкую известность после выхода песни Always Remember в 2016 году, которая была посвящена жертвам крушения парома «Севоль». Катастрофа произошла у юго-западного побережья Корейского полуострова 16 апреля 2014 года и унесла жизни более 290 пассажиров.
TANY
Напомним, в марте текущего года поклонники корейского шоу-бизнеса оплакивали 33-летнего лидера популярной в Южной Корее группы «100%» Со Мин Ву, а несколькими месяцами ранее покончил с собой певец Ким Джон Хен из k-pop-группы SHINee.
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