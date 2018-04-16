Погиб 20-летний популярный корейский певец TANY

Ким Джин Су (TANY)

СМИ сообщили о гибели молодого южнокорейского артиста Ким Джин Су, выступавшего под псевдонимом TANY. 20-летний певец разбился на своем автомобиле в округе Чжанхын на юго-западе Южной Кореи . Музыкант ехал по скоростной автомагистрали и врезался в одну из конструкций дороги. Известно, что вместе с TANY в машине находился еще один человек, который тоже погиб.

Ким Джин Су получил широкую известность после выхода песни Always Remember в 2016 году, которая была посвящена жертвам крушения парома «Севоль». Катастрофа произошла у юго-западного побережья Корейского полуострова 16 апреля 2014 года и унесла жизни более 290 пассажиров.

TANY

Напомним, в марте текущего года поклонники корейского шоу-бизнеса оплакивали 33-летнего лидера популярной в Южной Корее группы «100%» Со Мин Ву, а несколькими месяцами ранее покончил с собой певец Ким Джон Хен из k-pop-группы SHINee.