Минфин вынес решение по работе Российского аукционного дома

Согласно этому распоряжению, торги для продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме проводятся на ЭТП, указанных в утвержденном перечне (распоряжение правительства РФ от 04.12.15 N 2488-р). РАД включен в этот перечень, а потому может продолжить работу без заключения соглашения до вступления в силу новых требований к ЭТП, отмечается в письме главы минфина . Ранее Федеральная антимонопольная служба , как писали СМИ, выражала сомнения в легитимности торгов, проводимых на ЭТП РАД.

"РАД отвечает всем критериям для отбора площадок, опубликованным минфином на прошлой неделе, — отмечает представитель ЭТП РАД Елена Канцерова. — Размер уставного капитала площадки соответствует указанным требованиям, у ЭТП РАД есть все необходимые лицензии, аттестат соответствия подтверждает требуемый класс защищенности информационной системы персональных данных".

Отдельно стоит сказать о новом запрете на принадлежность двух ЭТП одной группе-владельцу. На момент создания РАД в 2009 году Сбербанк и Сбербанк-АСТ владели 25% компании, в настоящее время доля Сбербанка в компании составляет 19%. «Сегодня РАД не входит прямо или косвенно в группу ни с одним оператором электронной площадки», — заявила Елена Канцерова корреспонденту «РГ».

Участники рынка не разделяют сомнений Федеральной антимонопольной службы в праве РАД проводить торги по 44-ФЗ. «Ведомство не уполномочено оспаривать распоряжения правительства РФ. Существуют законодательно установленные схемы действий на тот случай, если регулятор сомневается в легитимности работы ЭТП», — отмечает источник, близкий к рынку госзакупок.

О том, какие меры может принимать регулятор, не уверенный в законности действий торговой площадки, рассказала «РГ» Екатерина Смирнова , партнер московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» и руководитель практики «Размещение заказа»: «В случае сомнений регулятор может и должен направить запрос в соответствующие министерства. Факт передачи полномочий по регулированию госзакупок в данном случае не играет роли: существует распоряжение правительства РФ, в данном случае оно приоритетно. Если же регулятор считает, что электронную площадку следует исключить из утвержденного правительством перечня, он должен обратиться напрямую в правительство. Если там его сомнения не найдут понимания, регулятор вправе обратиться в суд — мы живем в правовом государстве».

Основная проблема любых попыток решить вопрос иначе бьет по всему рынку госзакупок, продолжает Екатерина Смирнова. В России постоянно меняется количество и состав регуляторов, что само по себе нередко становится источником сложностей для участников. «Когда же регуляторы не могут договориться друг с другом, это страшно дестабилизирует рынок, — подчеркивает адвокат. — Как участникам торгов решать вопрос размещения многомиллионных тендеров в условиях правовой неопределенности, когда разные регуляторы по-разному оценивают легитимность той или иной площадки?»

С тем, что легитимность торгов РАД определяет правительство РФ, согласен генеральный директор ЭТП SETonline Сергей Беккер. «Существует распоряжение, а сегодняшнее письмо министра финансов подтверждает право РАД и дальше проводить торги без дополнительных соглашений. Эта площадка с самого начала занимала особое положение среди ЭТП, аккредитованных для проведения торгов по 44-ФЗ, отчасти из-за специфики ее деятельности. Ее включение в перечень площадок для госзакупок само по себе было прецедентом», — резюмирует Беккер.

Справка «РГ»

РАД был включен в перечень площадок для госзакупок в декабре 2016 года. Нормативное регулирование деятельности РАД отличается от регулирования остальных площадок, работающих по 44-ФЗ, так как соглашения с ними были подписаны еще в 2010 г. для торгов по 94-ФЗ, на смену которому и пришел 44-ФЗ. По истечении срока действия соглашений они были пролонгированы исключительно в части сроков их действия. В то же время распоряжение, в рамках которого работает РАД, не предусматривает подписания с ним дополнительных соглашений.