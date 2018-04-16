Новый статус моногорода послужит развитию транспортной сети

Поселок, где живет 18,5 тысячи человек, строился вокруг Новосибирского электродного завода . Четыре года назад он вошел в список моногородов с рисками ухудшения социально-экономического положения. Присвоение статуса ТОСЭР должно превратить Линево в развивающееся муниципальное образование.

Предполагается, что в ближайшее время здесь начнет работать около десяти компаний различного профиля. Инвесторы и региональное министерство экономического развития при участии Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области подписали пять соглашений о намерениях: запланировано открыть несколько крупных производств — обуви, автозапчастей, химкатализаторов, и создать транспортно-логистический комплекс. На стадии обсуждения еще шесть проектов.

"Для Линево это совершенно новый сценарий социально-экономического развития. На территории можно размещать новые производства, предлагая самые льготные в области условия для инвесторов. В течение первых семи лет налоговые отчисления новых предприятий ТОСЭР будут минимальными, резиденты смогут воспользоваться и другими льготами", — рассказал гендиректор АИР Александр Зырянов.

Не менее важно, что проекты могут получить льготное финансирование Фонда развития моногородов: кредиты на сумму от 100 миллионов до одного миллиарда рублей с пятипроцентной ставкой на срок до восьми лет. Кроме того, инвесторам предлагают кредитное поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

Линево сможет предложить самые привлекательные условия для инвесторов в Новосибирской области

Развитие производств приведет к необходимости увеличения объемов грузоперевозок и строительству больших складских площадей. Это, в свою очередь, наряду с серьезными налоговыми преференциями, будет привлекать в ТОСЭР все новые компании.

кстати

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области сформировало заявку на присвоение статуса ТОСЭР рабочему поселку Горный Тогучинского района. Здесь подписаны соглашения о намерениях создать четыре производственные площадки: автоматизированный комплекс битумных терминалов, угледобывающее предприятие, производство легкого теплоизоляционного стройматериала и завод по утилизации нефтешламов. На стадии обсуждения еще два инвестпроекта.