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Жители Бутырского района встретились с врачом-неврологом
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Жители Бутырского района встретились с врачом-неврологом 

Управа Бутырского района города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Встреча получателей социальных услуг и жителей Бутырского района с известным врачом-неврологом Ольгой Матвиевской состоялась на минувшей неделе в помещении филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский». Мероприятие прошло в рамках программы «Московское долголетие».
— Ольга Матвиевская прочитала лекцию «Профилактика и лечение нарушений памяти в пожилом возрасте», ответила на многочисленные вопросы слушателей, провела индивидуальные консультации, а также проинформировала присутствующих об условиях записи на прием к врачам-неврологам, — сообщила культурный организатор филиала Маргарита Лебедева.
Отмечается, что следующая встреча с Ольгой Матвиевской запланирована на 19 апреля. (то)
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