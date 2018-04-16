Пущен первый в России частный трамвай

Проект скоростного трамвайного сообщения в Красногвардейском районе получил название «Чижик». Городские власти предоставили концессионеру право реконструировать пути, которые ведут к Ладожскому вокзалу и станции метро «Ладожская». Срок проектирования, создания и реконструкции объекта — не более 30 месяцев с даты подписания соглашения, срок действия — 30 лет с момента заключения. Общий объем капвложений оценивается в 6,5 миллиарда рублей.

С апреля этого года «чижики» стали полноправной частью городской сети общественного транспорта

Станция Ладожская для района Ржевка-Пороховые — ближайшая и единственная, поэтому общественный транспорт пользуется большим спросом. Первая очередь проекта — выделенная линия на проспекте Косыгина. Транспортный поток здесь очень плотный. А трамвайная линия идет сбоку от проезжей части, что позволило спокойно вести ее реконструкцию. Она длилась 7,5 месяца. Рельсы укладывали в специальной шумопоглощающей обойме, которая разделяет металлическую часть путей и бетонную плиту опирания. Сейчас здесь уже курсируют трамваи, интервал движения — 5 минут. Продолжается модернизация путей на проспекте Наставников, Ириновском проспекте и Рябовском шоссе.

Новый подвижной состав для Петербурга выпускает компания Stadler. В отличие от привычных красно-белых вагонов, «чижики» окрашены в салатовый цвет. Все вагоны оборудованы бесплатным Wi-Fi. Также в салоне в большом количестве смонтированы USB и обычные розетки для зарядки гаджетов.

В соответствии с соглашением все работы по созданию и реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга должны быть завершены к четвертому кварталу 2018 года. Однако жизнь вносит свои коррективы. Смольный рекомендует подрядчикам приостановить все капитальные работы на время проведения крупных международных мероприятий — это Петербургский международный экономический форум и игры ЧМ-2018. Поэтому сроки завершения проекта сдвигаются.

"Вынужденная приостановка приходится на лето — самое благоприятное для строительства время, — сообщили в «Транспортной концессионной компании». — С учетом сезонности работ и агротехнического периода уже сегодня можно предположить, что завершение всего проекта состоится ориентировочно в мае-июне 2019 года".