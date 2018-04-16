В июне в Москве пройдет конференция по развитию беспилотников

1 июня 2018 года в Москве пройдет V научно-практическая конференция «Аэронет-2018», посвященная развитию беспилотных авиационных систем (БАС). В конференции будут участвовать представители органов власти, институтов развития, научно-образовательное сообщество и ведущие отраслевые бизнес-структуры, осуществляющие разработку и эксплуатацию беспилотных авиационных систем. Более подробную информацию можно найти на сайте конференции.

В ходе конференции пройдут дискуссии на темы «Интеграция БАС в общее воздушное пространство. Системные проблемы, решения, технологии», «Изменения Дорожной карты „Аэронет НТИ“» и эффективность государственной поддержки», «Формирование конкурентных преимуществ на внутреннем и мировом рынке».

Кроме того, в рамках конференции состоится очередное Общее собрание членов Ассоциации «Аэронет».

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