Ещё
В июне в Москве пройдет конференция по развитию беспилотников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В июне в Москве пройдет конференция по развитию беспилотников 

Индикатор 25 минут назад
Фото: Индикатор
1 июня 2018 года в Москве пройдет V научно-практическая конференция «Аэронет-2018», посвященная развитию беспилотных авиационных систем (БАС). В конференции будут участвовать представители органов власти, институтов развития, научно-образовательное сообщество и ведущие отраслевые бизнес-структуры, осуществляющие разработку и эксплуатацию беспилотных авиационных систем. Более подробную информацию можно найти на сайте конференции.
В ходе конференции пройдут дискуссии на темы «Интеграция БАС в общее воздушное пространство. Системные проблемы, решения, технологии», «Изменения Дорожной карты „Аэронет НТИ“» и эффективность государственной поддержки», «Формирование конкурентных преимуществ на внутреннем и мировом рынке».
Кроме того, в рамках конференции состоится очередное Общее собрание членов Ассоциации «Аэронет».
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Мы — управленцы! «Никаких ограничений фонд не делает – только здравый смысл» Лучшее за день. 9 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль458
Россия получила неожиданную поддержку89
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Ответ США признали губительным для россиян396
Познер защитил США от России114
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение