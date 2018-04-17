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Мария Захарова прокомментировала включение рязанцев в список «Миротворец»
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Мария Захарова прокомментировала включение рязанцев в список «Миротворец» 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
16 апреля в рамках рабочей поездки в Рязанскую область Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова прокомментировала работу сайта «Миротворец».
По словам Марии Захаровой, в список сайта «Миротворец» включены данные не только вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, но и сенатора Игоря Морозова.
Напомним, Игорь Греков назначен вице-губернатором Рязанской области 19 сентября 2017 года. Ранее он активно участвовал в организации гуманитарной помощи жителям Донбасса. При его поддержке более 3,5 тысяч беженцев, оказавшихся без средств к существованию, были обеспечены жильем, питанием и лечением, а их дети устроены в школы.
Кроме того, Греков организовал благотворительную акцию «Звезды выполняют мечту детей Донбасса», участниками которой стали известные артисты.
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