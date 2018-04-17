Мария Захарова прокомментировала включение рязанцев в список «Миротворец»

По словам Марии Захаровой, в список сайта «Миротворец» включены данные не только вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова , но и сенатора Игоря Морозова

Напомним, Игорь Греков назначен вице-губернатором Рязанской области 19 сентября 2017 года. Ранее он активно участвовал в организации гуманитарной помощи жителям Донбасса. При его поддержке более 3,5 тысяч беженцев, оказавшихся без средств к существованию, были обеспечены жильем, питанием и лечением, а их дети устроены в школы.

Кроме того, Греков организовал благотворительную акцию «Звезды выполняют мечту детей Донбасса», участниками которой стали известные артисты.