Минстрой планирует разработать единые нормативы для проектирования общественных туалетов

"Мы в любом проекте, который мы сейчас видим, обращаем внимание на то, существует ли места предоставления коммунальных услуг. И мы уже говорили об этом, обсуждаем и готовимся, что определенного рода норматив на места общего пользования — общественные туалеты, сделать.

Мы точно требуем от всех при проектировании учитывать [общественные туалеты], а с точки зрения нормативов — обсуждаем вопрос. Я не исключаю, что такой норматив для наших муниципалитетов, городов появится", — сказал Чибис.

Замминистра также отметил, что проекты строительства общественных туалетов в числе других идей обсуждались с жителями некоторых регионов в марте 2018 года, когда проводились рейтинговые голосования за те ли иные объекты благоустройства. «Например, в городе Владивостоке люди проголосовали именно за строительство, за проект красивого, удобного, комфортного, в том числе для мамочек с детьми, общественного туалета с пеленальными, на набережной », — отметил Чибис.

О точных сроках разработки нормативов пока не сообщается.