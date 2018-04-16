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Минстрой запретил замуровывать кошек в подвалах
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Минстрой запретил замуровывать кошек в подвалах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) заявило об обязательном сохранении продухов (специальных отверстий для циркуляции воздуха) в фундаментах многоквартирных домов. Об этом сегодня заявил заместитель главы ведомства Андрей Чибис.
"Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", — сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление чиновника.
Напомним, что ранее зоозащитники неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы. Дело в том, что это приводит к массовой гибели животных. Они или оказываются замурованными в подвальных помещениях, или не могут туда попасть зимой или спасаясь от какой-либо опасности.
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