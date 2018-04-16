Ещё
Над Ярославлем показалось необычайно яркое гало
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Над Ярославлем показалось необычайно яркое гало 

76.ru 28 минут назад
Фото: 76.ru
Довольно редкое небесное явление — гало — стало частым гостем в небе над Ярославле. Чуть больше часа назад два солнца зажглось среди облаков.
— Яркое и сложное солнечное гало наблюдаем в этот раз, — делится фотографиями ярославец Михаил Завьялов. Он застал небесное явление в посёлке Корюково на Костромском шоссе.
Как объясняют специалисты планетария, солнечное гало можно увидеть, как правило, только зимой. Его ещё называют ледяным аналогом радуги. В его основе происходит преломление солнечных лучей не в воде, а в ледяных кристаллах, висящих в воздухе.
Редкость этого гало показывает верхняя касательная в виде радуги — этот вид гало называют «46-градусный круг».
Радужная касательная
Довольно часто ярославцы любовались редким явлением прошлой зимой, которая была на редкость морозна. В этом году яркое гало показывалось в конце февраля.
76.ru: последние новости
Ярославский депутат потоптался на айпаде, протестуя против американских санкций Парковка возле Ярославля-Главного станет платной Прокуратура потребовала у мэра убрать бин-боксы с улиц Ярославля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль457
Россия получила неожиданную поддержку86
Ответ США признали губительным для россиян384
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Москва назвала виновника химатаки в Сирии324
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение