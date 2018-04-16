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В Керчи продолжается благоустройство улиц города
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В Керчи продолжается благоустройство улиц города 

Национальная Служба Новостей 34 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава администрации города Керчи Сергей Бороздин принял участие в выездном совещании по вопросу реконструкции улицы Айвазовского. Подрядчикам, выполняющим работы, и коммунальным службам были расставлены задачи на финальный этап работ. Помимо замены дорожного покрытия им предстоит привести в порядок зеленые насаждения и придать эстетический вид трубам отопления, располагающимся вдоль всей улицы.
Улица Айвазовского известна тем, что на ней во флигеле дома купца Филиппа Белого, провели детство и юность геолог и палеонтолог академик Николай Андрусов и его сестра педагог Юлия Фаусек. Дом сохранился, хотя флигель находится в ветхом состоянии. Сами улица и дом описаны в воспоминаниях академика Андрусова.
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