«Воскреситель мертвых детей» Григорий Грабовой получил право на реабилитацию

Григорий Грабовой , « Иисус во втором пришествии», как называли его самые преданные фанаты, широко известный своим обещанием матерям Беслана воскресить их убитых детей, отныне считается несудимым.

В апреле этого года он добился-таки решения президиума Верховного суда Российской Федерации о признании незаконным его заключения под стражу и дальнейшего содержания в местах не столь отдаленных.

Собственно говоря, первым это неоднозначное решение вынес ЕСПЧ , а наши судьи в кои-то веки взяли под козырек. Так может ли Грабовой, имя которого уже стало нарицательным, потребовать теперь компенсации от государства и своей полной реабилитации?

Крошечная комнатка в Доме актера на Арбате полна народа. Люди в возрасте — бабушки, дедушки — совсем не похожи на журналистов, и все собрались на заявленную пресс-конференцию. Не хватает только плакатов: «Свободу Грабовому Г. П.».

Собственно, он уже лет восемь как на свободе. Спокойно вышел по УДО. Уехал за границу. Вроде бы занимается «научной деятельностью». И даже, наверное, не догадывается о том, что на родине его любят, помнят и ждут. Воскресения ради.

«Я строитель, а здесь потому, что являюсь поклонницей учения Грабового и верю ему», — с гордостью заявляет одна из пришедших старушек.

Стульев не хватает. Воздуха тоже. Форточка открыта, а по комнате первыми весенними мухами носятся трансцендентальные фразы. «Грабовой открыл новую технологию передачи информации», «Григорий Петрович опередил свое время», «Грабовой показал путь на тот свет», «Почему весну сменяет лето, а потом приходит осень? Не содержится ли здесь код, который запускает всю жизнь на Земле?»

На этом курс природоведения за второй класс завершен, входит Михаил Трепашкин , адвокат отсутствующего Григория Грабового. Он быстро опускает присутствующих с небес на землю.

«В апреле 2018 года президиум Верховного суда отменил в отношении Грабового Григория Петровича 26 постановлений московских судей, на основании которых он был заключен под стражу и длительное время содержался в местах заключения. Все эти решения признаны незаконными», — говорит адвокат. «Справедливость восторжествовала», — выдыхает мне в ухо еще одна пожилая дама справа.

«Европейский суд вынес такое же решение, собственно говоря, первым и был ЕСПЧ, а наши уже его подтвердили», — продолжает защитник. Он заявляет, что жалоба в Страсбург по делу Грабового была послана очень давно, с тех пор много воды утекло. «Появился и еще один повод собраться — с апреля этого года судимость Григория Петровича погашена».

— Будет ли он требовать компенсации за то, что незаконно отсидел? — доносится с места.

— Да, он имеет право на реабилитацию. А еще на то, чтобы к ответственности привлекли тех, кто бездумно посадил его в клетку. Будем продвигать закон о забвении, чтобы убрали всю порочащую Грабового информацию из Интернета.

— Так воскрешал он или нет обычных людей? Были ли вообще реальные потерпевшие по этому делу? — это вопрос от «КВ».

— Были некие украинцы с юго-востока. Они сами приехали к нему на научный семинар, ничего в нем не поняли, уровень образования у них был низкий, но вместо того, чтобы обратиться в общество защиты прав потребителей и вернуть свои деньги обратно, подали заявление в следственные органы, что Грабовой никого не воскресил…

Впрочем, вдаваться в подробности, кто и кого воскресил, Трепашкин не захотел и еще раз напомнил, что имеет право рассказывать только о беспределе в отношении Грабового по уголовной части, теорией и практикой его учения он не занимается и ничего в этом не понимает — то есть отделил зерна от плевел.

«И самое главное, по материалам уголовного дела ни одна из матерей Беслана в качестве потерпевшей не значится. Более того, Грабовой вообще ни разу не ездил на Северный Кавказ, и посредники, которые якобы от его имени общались с женщинами, не найдены. Так что все это клевета! Услышали звон, да не знают, где он».

Так приезжал или нет Григорий Грабовой в Беслан, а также что думают и в чем обвиняют его матери погибших детей, мы спросили Эллу Кесаеву , главу общественного движения «Голос Беслана»:

— Грабовой действительно никогда сам не приезжал в Северную Осетию и не брал денег с наших женщин. Он даже оплатил «Матерям Беслана» их приезд к нему, купил билеты. Отправились где-то 10–12 человек во главе с Сусанной Дудиевой. Я была категорически против этой поездки, о чем говорила открыто. Да, можно было верить или не верить в его учение, в конце концов, это личное дело каждой, но нельзя было делать громкие заявления об этом от имени всех матерей. Я считаю, что Грабовой — обычный мошенник, но вся эта история с воскресением детей Беслана была придумана им не только потому, что он хотел какого-то пиара для себя, а еще и с целью дискредитировать матерей, потерявших детей, чтобы все решили, что мы не в себе, дурные — то требуем к ответу власти, то надеемся на скорое воскресение мертвых.

Кстати, тех из нас, кто ждал чуда, по пальцам можно пересчитать, большинству же было просто интересно. Но даже сейчас они не хотят признать, что стали жертвами афериста. Хотя все всё понимают. А главное преступление Грабового заключается не в том, что он обманул и без того несчастных матерей, а в том, что внес сумятицу в наши ряды и всех перессорил.

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