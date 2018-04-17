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Застройщиков обяжет оборудовать подвалы жилых домов проходами для бездомных кошек
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Застройщиков обяжет оборудовать подвалы жилых домов проходами для бездомных кошек 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Минстрой готовит поправки к нормам и правилам технической эксплуатации жилищного фонда, которые позволят сохранить в подвалах многоквартирных домов отверстия для воздухообмена, по которым животные смогут проникать внутрь. Об этом в ходе рабочей поездки в Курск заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
"Мы проводили широкие обсуждения, даже на моей страничке в Facebook, и итогом активности стали решения, которыми мы обяжем сохранить в подвалах домов соответствующие «продыхи» размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", — цитирует его агентство ТАСС.
Заместитель министра подчеркнул, что окончательное решение о «допуске» животных в дом по такому каналу останется за собственниками дома. По решению общего собрания собственников, в таком «продыхе» может быть установлена заградительная сетка.
В любом случае, поскольку такие отверстия необходимы для воздухообмена, их нельзя будет замуровать.
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