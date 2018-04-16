Минстрой сохранит в подвалах жилых домов проходы для бездомных кошек и собак

КУРСК , 16 апреля. / ТАСС /. Минстрой внесет поправки в нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда и сохранит в подвалах многоквартирных домов отверстия для воздухообмена, по которым внутрь смогут проникать животные. При этом собственники квартир на общем собрании смогут принять другое коллективное решение, сообщил журналистам в понедельник замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Курск.

"Мы проводили широкие обсуждения, даже на моей страничке в Facebook, и итогом активности стали решения, которыми мы обяжем сохранить в подвалах домов соответствующие «продыхи» размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал. Но по решению общего собрания собственников на эти «продыхи» может быть наложена заградительная сетка", — сказал Чибис.

Он добавил, что такие отверстия необходимы в подвалах для воздухообмена, поэтому их нельзя замуровывать в любом случае. «В ходе общественных обсуждений решили скорректировать ту норму о запрете доступа в подвалы, которая действует много лет, и сохранить возможность использовать их для животных. Но собственники могут принять другое решение», — уточнил замминистра.