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Минстрой сохранит в подвалах жилых домов проходы для бездомных кошек и собак
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Минстрой сохранит в подвалах жилых домов проходы для бездомных кошек и собак 

ТАСС 30 минут назад
КУРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Минстрой внесет поправки в нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда и сохранит в подвалах многоквартирных домов отверстия для воздухообмена, по которым внутрь смогут проникать животные. При этом собственники квартир на общем собрании смогут принять другое коллективное решение, сообщил журналистам в понедельник замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Курск.
"Мы проводили широкие обсуждения, даже на моей страничке в Facebook, и итогом активности стали решения, которыми мы обяжем сохранить в подвалах домов соответствующие «продыхи» размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал. Но по решению общего собрания собственников на эти «продыхи» может быть наложена заградительная сетка", — сказал Чибис.
Он добавил, что такие отверстия необходимы в подвалах для воздухообмена, поэтому их нельзя замуровывать в любом случае. «В ходе общественных обсуждений решили скорректировать ту норму о запрете доступа в подвалы, которая действует много лет, и сохранить возможность использовать их для животных. Но собственники могут принять другое решение», — уточнил замминистра.
В 2017 году некоторые депутаты Госдумы заявили, что обратятся к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением внести поправки в правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, по которым обслуживающая организация должна защищать подвалы и технические подполья от проникновения грызунов, кошек, собак. Депутаты собирались просить открыть доступ в подвалы для бездомных кошек и собак. Зоозащитники в регионах идею поддержали, мотивируя тем, что представители коммунальных служб часто замуровывают живущих в подвалах кошек и собак.
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