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Минстрой решил освободить замурованных в подвалах кошек
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Минстрой решил освободить замурованных в подвалах кошек 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Минстрой принял сторону зоозащитников, требовавших открыть отверстия, необходимые для циркуляции воздуха в подвалах многоэтажек, передает «Интерфакс».
«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — сказал журналистам замглавы ведомства Андрей Сибис во время поездки в Курск.
Однако по решению общего собрания собственников проемы могут закрыть сетками.
Осенью депутаты Госдумы высказались за внесение изменений в техрегламенты, предписывающие закрывать вентиляционные отверстия подвалов, из-за которых плодятся грызуны, а охотящиеся на них кошки погибают в замурованных помещениях от голода.
Ранее 17 апреля сообщалось об уголовном деле на московского зоозащитника, который вскрывал ломом подвальные продухи. Из-за этого у него возник конфликт с жильцами, которые написали на него заявление в полицию.
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