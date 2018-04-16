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Сухой танцующий фонтан откроется в «Лужниках» к ЧМ-2018
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Сухой танцующий фонтан откроется в «Лужниках» к ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На территории спортивного комплекса «Лужники» появится пешеходный сухой фонтан. Первое включение фонтана состоится после открытия ЧМ-2018.
Сухой танцующий фонтан построят рядом со станцией метро «Воробьевы горы», напротив спорткомплекса «Лужники» к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
«Сейчас мы уже монтируем его водную чашу. В отличие от чаши обычного фонтана она устанавливается под землей, ниже уровня тротуара», — пояснили в пресс-службе АО «Лужники».
Отмечается, что днем из-под земли будут бить водные струи разной высоты с различной скоростью, вальсируя. Из водной чаши площадью 324 кв. м будут бить 144 водяные струи высотой 2,5 м.
Вечером зрелище будет сопровождаться световым шоу. Для создания светового эффекта планируется использовать несколько сотен встроенных в основание фонтана лампочек. Каждые десять секунд будет меняться оттенок лампочек — от белого до ярко неонового.
Кроме того, на набережных рядом со стадионом к ЧМ-2018 создадут велодорожки, обустроят променад и установят воркаут-площадки. В «Лужниках» также откроют канатную дорогу, которая свяжет стадион со смотровой площадкой на Воробьевых горах.
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