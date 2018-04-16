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Китай назвал безответственным удар США и их союзников по Сирии
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Китай назвал безответственным удар США и их союзников по Сирии 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
«Мы обратили внимание на то, что высокопоставленные лица этих трех стран заявляли, что „возможно“ правительство Сирии применило химическое оружие. Мы считаем, что нанесение военного удара по суверенному государству с использованием подобного предлога является безответственным», — сказала китайский дипломат.
При этом она подчеркнула, что авиаудары Запада являются явным нарушением основного принципа международного права о неприменении военной силы.
"Устав ООН четко определяет, в какой ситуации можно применять военную силу. США, Великобритания и Франция, нанося удар по Сирии, нарушили основной принцип международного права по запрещению применения военной силы", — отметила Хуа Чуньин, которую цитирует РИА Новости.
В МИД КНР убеждены, что пренебрежение Советом Безопасности ООН и одностороннее использование военной силы в отношении другой страны под предлогом гуманитарного вмешательства не соответствует нормам международного права.
Напомним, в минувшую субботу США и их союзники нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.
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