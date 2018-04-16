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Генсенк НАТО назвал операцию США и союзников сигналом Сирии, России и Ирану
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Трамп отложил санкции против России

Генсенк НАТО назвал операцию США и союзников сигналом Сирии, России и Ирану 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: ТАСС
АНКАРА, 16 апр — РИА Новости. Удары США, Великобритании и Франции по САР были четким сигналом президенту Сирии Башару Асаду, России и Ирану, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Анкару.
"Эта операция была направлена на то, чтобы уменьшить способность Дамаска к использованию химического оружия, расследованию которого в ООН препятствовала Россия. Это четкий сигнал режиму Асада, России и Ирану", — цитирует Столтенберга телеканал NTV.
В то же время он вновь отметил, что НАТО не выступает против политического диалога с Москвой.
"Мы с удовлетворением встретили поддержку, которая была оказана этой операции со стороны Турции", — добавил генсек НАТО.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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