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Орловские чиновники отчитались о достижениях в животноводстве
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Орловские чиновники отчитались о достижениях в животноводстве 

РИА 57 36 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области происходят позитивные изменения в отрасли животноводства, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации руководителя департамента сельского хозяйства Сергея Борзенкова, по итогам 2017 года года объем производства скота и птицы в живой массе на убой составил 149,6 тыс. тонн или 116,8% к 2016 году.
В сельхозорганизациях рост производства составил 20,6% к 2016 году, в том числе производство крупного рогатого скота возросло на 6,7%, птицы — на 28,1%, свиней — на 28,6%.
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 172,4 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях 110,6 тыс. тонн, в К (Ф) Х — 14,7 тыс. тонн, в ЛПХ — 47,1 тыс. тонн.
Молочная продуктивность коров составила 5151 кг, то есть увеличилась на 336 кг по сравнению с 2016 годом. В крупных и средних организациях составила 5310 кг, это увеличение на 268 кг.
Кроме того, в минувшем году 16 начинающих фермеров получили 25,2 млн рублей, одна семейная животноводческая ферма –12,4 млн рублей. Грант для развития материально-технической базы в размере 10 млн рублей выделен двум кооперативам. Планируется создание не менее 30 постоянных рабочих мест.
Начинающими фермерами создаются молочная ферма на 45 коров, ферма по откорму молодняка КРС на 50 голов, пчелопасека на 150 пчелосемей. Глава К (Ф) Х, получивший грант на развитие семейной животноводческой фермы, создает ферму по откорму молодняка КРС на 120 голов.
Сообщение Орловские чиновники отчитались о достижениях в животноводстве появились сначала на РИА 57.
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