Как настроить ритм вибрации при оповещениях в iOS

Немногие пользователи в курсе, что вибрация в iPhone полностью настраиваемая. Можно настроить эту опцию таким образом, что можно безошибочно узнать, кто именно звонит или в какое приложение пришло уведомление, даже не доставая телефон из кармана, при этом «находясь» в беззвучном режиме. Как это сделать — сегодня в нашей статье.

Как создать свой ритм вибрации

Переходим в Настройки.

Выбираем Звуки -> Рингтон -> Вибрация.

Здесь мы обнаружим стандартные варианты готовых вибраций. Но создадим собственную с помощью пункта «Создать вибрацию».

Создаем необходимый ритм вибрации, нажимая и отпуская палец. Поле внизу отображает длительность нажатий и время, отведенное на запись.

Перед сохранением результат можно прослушать и при необходимости перезаписать.

Сохраняем получившийся результат, выбрав название на свое усмотрение.

После этого в списке вибраций появится наш вариант ритма.

Как присвоить определенному контакту наш ритм вибрации

Заходим в Контакты.

Выбираем необходимый контакт.

Нажимаем «Изменить».

Здесь выбираем поле «Рингтон». Можно сменить как мелодию для звонка, так и выбрать наш созданный ритм.

Назначаем. Все готово!

Чтобы присвоить ритм в сообщениях или почте, достаточно вернуться в пункт меню «Звуки». Выбираем «Новая почта» или «Звук сообщения». Устанавливаем наш рисунок вибрации.