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Как настроить ритм вибрации при оповещениях в iOS
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Как настроить ритм вибрации при оповещениях в iOS 

Apple Insider 36 минут назад
Фото: Apple Insider
Немногие пользователи в курсе, что вибрация в iPhone полностью настраиваемая. Можно настроить эту опцию таким образом, что можно безошибочно узнать, кто именно звонит или в какое приложение пришло уведомление, даже не доставая телефон из кармана, при этом «находясь» в беззвучном режиме. Как это сделать — сегодня в нашей статье.
Как создать свой ритм вибрации
Переходим в Настройки.
Выбираем Звуки -> Рингтон -> Вибрация.
Здесь мы обнаружим стандартные варианты готовых вибраций. Но создадим собственную с помощью пункта «Создать вибрацию».
Создаем необходимый ритм вибрации, нажимая и отпуская палец. Поле внизу отображает длительность нажатий и время, отведенное на запись.
Перед сохранением результат можно прослушать и при необходимости перезаписать.
Сохраняем получившийся результат, выбрав название на свое усмотрение.
После этого в списке вибраций появится наш вариант ритма.
Как присвоить определенному контакту наш ритм вибрации
Заходим в Контакты.
Выбираем необходимый контакт.
Нажимаем «Изменить».
Здесь выбираем поле «Рингтон». Можно сменить как мелодию для звонка, так и выбрать наш созданный ритм.
Назначаем. Все готово!
Чтобы присвоить ритм в сообщениях или почте, достаточно вернуться в пункт меню «Звуки». Выбираем «Новая почта» или «Звук сообщения». Устанавливаем наш рисунок вибрации.
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