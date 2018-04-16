Около двух тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в «Тотальном диктанте-2018» 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, ежегодная международная образовательная акция состоялась 14 апреля, в субботу.
В Нижнем Новгороде участие диктант проводился на девяти площадках. Его участниками стали 1200 человек.
На площадке НГЛУ диктант читали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, и.о. министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
По словам Ольги Гусевой, «Тотальный диктант стал настоящим международным событием». В целом в акции в 2018 году приняли участие более 250 тысяч человек из 76 стран мира.
Напомним, автором текстов «Тотального диктанта-2018» стала лауреат премии «Большая Книга» Гузель Яхина. Три текста соответствовали трем часовым поясам: «Утро», «День», «Вечер». В Нижегородской области писали третью часть — «Вечер».