Около двух тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в «Тотальном диктанте-2018»

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, ежегодная международная образовательная акция состоялась 14 апреля, в субботу.

В Нижнем Новгороде участие диктант проводился на девяти площадках. Его участниками стали 1200 человек.

По словам Ольги Гусевой, «Тотальный диктант стал настоящим международным событием». В целом в акции в 2018 году приняли участие более 250 тысяч человек из 76 стран мира.