Ещё
Около двух тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в «Тотальном диктанте-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около двух тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в «Тотальном диктанте-2018» 

Newsroom24 45 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, ежегодная международная образовательная акция состоялась 14 апреля, в субботу.
В Нижнем Новгороде участие диктант проводился на девяти площадках. Его участниками стали 1200 человек.
На площадке НГЛУ диктант читали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, и.о. министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
По словам Ольги Гусевой, «Тотальный диктант стал настоящим международным событием». В целом в акции в 2018 году приняли участие более 250 тысяч человек из 76 стран мира.
Напомним, автором текстов «Тотального диктанта-2018» стала лауреат премии «Большая Книга» Гузель Яхина. Три текста соответствовали трем часовым поясам: «Утро», «День», «Вечер». В Нижегородской области писали третью часть — «Вечер».
Newsroom24: последние новости
Главой «Нижегородпассажиравтотранса» станет Артем Коновалов Самую красивую студентку выбрали в НИУ – филиале РАНХиГС Станция метро «Стрелка» готовится принять первые поезда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль458
Россия получила неожиданную поддержку89
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Ответ США признали губительным для россиян396
Познер защитил США от России114
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение