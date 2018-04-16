Костромские организации задолжали своим работникам почти 6 миллионов рублей

В числе должников оказались ООО «Буйская строительная компания», ФГУП «Ченцы» Россельхозакадемии, ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов», ПОУ «Костромская ОТШ ДОСААФ России», ФАУ «Костромское ЦППК».

В большинстве случаев подобные проблемы возникают с организациями, которые не обязаны представлять сведения о просроченной задолженности в органы госстатистики.

Всего в 2018 году по постановлениям прокуроров 35 лиц привлечены к административной ответственности за нарушения сроков выплаты заработной платы. Прокуроры провели 167 проверок, внесли 43 представления и направили в суд 681 заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате в размере 15 миллионов 700 тысяч рублей. В отношении 6 работодателей возбуждены уголовные дела.

Напомним, что сейчас без денег сидят многие сотрудники группы компаний «Костромагорстрой». Прокурор направил в суд 14 заявлений в защиту прав работников ООО ПИ «Костромагорстрой». После рассмотрения заявлений, если все пройдет хорошо, людям должны выплатить 674 тысячи рублей долга.