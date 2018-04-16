Систему классификации бриллиантов скоро пересмотрят

Как рассказала «РГ» начальник управления Гохрана России Татьяна Гореленкова, назрела необходимость пересмотра некоторых положений действующей российской системы классификации бриллиантов. Это не значит, что ее отменят. Она будет работать, как и прежде. Но параллельно будет подготовлена еще одна, основанная на международных стандартах, в частности — выработанных Всемирной ювелирной конфедерацией CIBJO.

Экспорт бриллиантов с каждым годом уменьшается: за четыре года он упал с 720 до 476 миллионов долларов

"Действующая российская система признается мировыми экспертами. Но она отличается от тех, что приняты в других странах. Речь идет о создании документа, который бы отвечал нашим интересам и интересам западных стран с точки зрения классификации бриллиантов", — говорит Гореленкова. В России до сих пор нет единой системы, сопоставимой с международной системой классификации, нет пояснений, какому российскому термину соответствует тот или иной термин на английском языке. Специалисты ювелирной отрасли пытаются делать прямые переводы, но они часто бывают некорректными, и это мешает им при создании экспортно ориентированной продукции и продвижении ее за границей.

"Есть элементы, которые хотелось бы заимствовать из международной системы. Например, у нас нет требований к определению люминесценции. Это такое физическое свойство бриллианта — способность свечения при воздействии на него ультрафиолетовым светом", — продолжает эксперт. Светиться он может разными цветами: голубым, оранжевым, зеленым, желтым. Это зависит от происхождения камня, метода облагораживания и другой специфики. И часть покупателей бриллиантов считают важным это свойство бриллианта. Но в России нет классификации люминесценции, нет ее утвержденных образцов.

Например, дефекты бриллиантов необходимо фиксировать — рисовать схемы, где расположены трещины, включения. Это помогает идентифицировать камни, оценить их качество. За рубежом для этого применяются единые условные обозначения. В России — нет. Каждый эксперт придумывает свои и пишет пояснения к ним. Применяются такие обозначения в основном в паспортах на образцы и сертификатах соответствия на драгоценные камни, также — в экспертных заключениях, важных для владельца камня. Единая система обозначений позволит специалистам говорить «на одном языке», унификация подходов и терминологии обеспечит большее взаимопонимание. Кроме того, по словам Гореленковой, в российской классификации — менее подробная терминология для описания дефектов бриллиантов, чем в международной.

По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, гармонизация системы классификации бриллиантов с международными стандартами очень важна, поскольку позволит повысить эффективность деятельности на мировом алмазном рынке российских ограночных предприятий, продвигать там свою продукцию, адаптировать российские бриллианты к требованиям мирового алмазного рынка и в итоге усилит конкурентоспособность наших бриллиантов.

"Гармонизация систем классификации — непростой вопрос. Необходимо учесть особенности национального стандарта, чтобы не потерять преимущества, которыми обладает наша система классификации", — говорит Гореленкова. Ожидается, что работа по гармонизации продлится два года.

Комментарий

Эдуард Уткин, генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России»:

— Идея гармонизировать наши стандарты для бриллиантов с международными правильная, и эта мера действительно может помочь ювелирам выйти на международные рынки. Но вместе с этим нужно сделать еще несколько шагов, которые позволили бы нам более успешно конкурировать на мировом рынке. Во-первых, в России нужно развивать огранку бриллиантов. Сейчас этим занимается всего один крупный завод в Смоленске, и есть небольшие предприятия на Дальнем Востоке. Непопулярность этого рода занятий в нашей стране связана с тем, что издержки на производство бриллиантов тут выше, чем у нашего главного конкурента — Индии. Издержки складываются из стоимости рабочей силы, администрирования и регулирования. Огранка алмазов — это всегда ручной труд. Каждому работнику нужно платить зарплату и делать за каждого взносы в социальные фонды. В Индии страховых платежей нет, а зарплата ниже.

В России ювелирная отрасль сильно зарегулирована. Ее продукция подлежит контролю со стороны государства по части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Таким образом, ювелирные компании сдают много отчетности, их работа тщательно контролируется. А значит — им нужны дополнительные кадры, которые тоже нужно содержать.

Кроме того, Индия часто подмешивает в партии бриллиантов синтетические камни, и за счет этого лот становится дешевле. Мы не можем себе такого позволить. Значит, снижать себестоимость камней для выхода на мировые рынки нужно другими способами: вводя льготы по уплате страховых взносов, снижая налогообложение, уменьшая административную нагрузку. Сейчас мы конкурентоспособны только по камням, масса которых больше, чем вложенный в них труд, то есть по тем, что весят более одного карата. Но на рынке мало изделий с такими камнями. В основном используются и пользуются спросом камни размером 0,1, 0,2, максимум 0,3 карата.

Есть и другие сложности. Мы не присутствовали на внешних рынках около ста лет, с момента Октябрьской революции. Сейчас, чтобы туда войти, надо кого-то потеснить. Для этого нужны маркетинговые исследования, рекламные кампании, ювелиры должны принимать участие в международных выставках. Все это очень затратно, в отрасли ни у кого нет на это денег. И без помощи государства мы никуда не продвинемся.

Мы не просим денег на рекламу, но есть торговые представительства, которые должны отслеживать интересы российских предприятий на внешних рынках, помогать им контактами, организацией важных встреч (именно так работают торгпредства других стран в России), но мы этой работы не ощущаем.

Есть Российский экспортный центр (РЭЦ), которому государство выделяет деньги на субсидирование стоимости участия российских фирм в зарубежных выставках. Для ювелиров важно присутствовать на выставках Америки, Италии Гонконга — это самые эффективные по продажам выставки. Но РЭЦ часто субсидирует участие в других выставках, важных с их точки зрения. Они делают очень важную работу, но возможно, если бы его специалисты более чутко прислушивались к мнению отраслевых сообществ, она могла бы быть более эффективной.

Еще один очень важный момент: по российским законам продавать ювелирные изделия за границей физическим лицам мы не имеем права. По валютному законодательству при въезде обратно в страну с валютной выручкой мы должны показать контракт, по которому мы продали изделия и получили деньги. Но какое физическое лицо на западной выставке нам подпишет какой-то контракт? Мы можем продать только оптом фирме, которая поставит печать. Между тем продажа ювелирных изделий посетителям выставок — физическим лицам, с одной стороны, позволяет окупить участие в этой выставке, с другой — изучить спрос. И ювелиры других стран так и делают, не имея никаких проблем с ввозом в страну «живых денег», вырученных от продажи своей продукции.

В итоге экспорт бриллиантов из России с каждым годом уменьшается. В 2014 году он составлял 720 миллионов долларов, в 2015 году — 540, в 2016-м — 520, в 2017-м — 476. Аналогичная картина и с ювелирными изделиями. В 2015 году экспорт составлял 177 миллионов долларов, в 2016-м — 119 миллионов, а в 2017-м упал до 87 миллионов.