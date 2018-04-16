Комитет Думы готов обсуждать идею запретить школьникам участвовать в акциях протеста

В понедельник Москалькова в ежегодном докладе, который будет опубликован в "Российской газете" , высказала мнение о необходимости разработки дополнительного механизма по предупреждению участия несовершеннолетних в массовых акциях протеста, тем более стихийно организованных". По ее мнению, «некоторые политические силы умело используют пробелы в законодательстве, рискуя взорвать гражданское общество и не считаясь с тем, что как минимум бесчеловечно использовать подростков в качестве объектов для манипуляций».

По мнению Вяткина, мотивация такого предложения понятна. Более того, отметил он, подобные идеи в том или ином виде высказывались и ранее. «Без всякого сомнения, мы будем это с Татьяной Николаевной [Москальковой] обсуждать», — заверил политик.

"Если речь идет об участии в несанкционированных публичных мероприятиях, там не только несовершеннолетние нарушают закон, но и совершеннолетние, которые организуют либо приглашают несовершеннолетних на такие акции. Тут нужен тонкий законодательный механизм, вот мы его и будем обсуждать", — подчеркнул депутат, добавив, что в целом политическая деятельность больше характерна для людей совершеннолетних, либо достигших как минимум 16-летнего возраста.

При этом, уверен он, говоря о регулировании публичных мероприятий, связанных с большим количеством скопления людей, «в первую очередь необходимо решить вопросы обеспечения безопасности граждан, в особенности несовершеннолетних». Он напомнил, что существуют различные массовые акции, например, первомайская демонстрация, акция «Бессмертный полк», куда взрослые приходят с детьми, и запретить участие в которых, по его мнению, «было бы неправильно».

"Как настроить эти механизмы безопасности, чтобы молодые люди где-то по недовольству, где-то в силу юношеского максимализма не попадали во всякие неприятные ситуации, надо, конечно, подумать", — считает Вяткин.