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Комитет Думы готов обсуждать идею запретить школьникам участвовать в акциях протеста
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Комитет Думы готов обсуждать идею запретить школьникам участвовать в акциях протеста 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений готов обсуждать вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой идею законодательно запретить школьникам участвовать в стихийных акциях протеста. Такое мнение высказал в понедельник первый зампредседателя комитета Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").
В понедельник Москалькова в ежегодном докладе, который будет опубликован в "Российской газете", высказала мнение о необходимости разработки дополнительного механизма по предупреждению участия несовершеннолетних в массовых акциях протеста, тем более стихийно организованных". По ее мнению, «некоторые политические силы умело используют пробелы в законодательстве, рискуя взорвать гражданское общество и не считаясь с тем, что как минимум бесчеловечно использовать подростков в качестве объектов для манипуляций».
По мнению Вяткина, мотивация такого предложения понятна. Более того, отметил он, подобные идеи в том или ином виде высказывались и ранее. «Без всякого сомнения, мы будем это с Татьяной Николаевной [Москальковой] обсуждать», — заверил политик.
"Если речь идет об участии в несанкционированных публичных мероприятиях, там не только несовершеннолетние нарушают закон, но и совершеннолетние, которые организуют либо приглашают несовершеннолетних на такие акции. Тут нужен тонкий законодательный механизм, вот мы его и будем обсуждать", — подчеркнул депутат, добавив, что в целом политическая деятельность больше характерна для людей совершеннолетних, либо достигших как минимум 16-летнего возраста.
При этом, уверен он, говоря о регулировании публичных мероприятий, связанных с большим количеством скопления людей, «в первую очередь необходимо решить вопросы обеспечения безопасности граждан, в особенности несовершеннолетних». Он напомнил, что существуют различные массовые акции, например, первомайская демонстрация, акция «Бессмертный полк», куда взрослые приходят с детьми, и запретить участие в которых, по его мнению, «было бы неправильно».
"Как настроить эти механизмы безопасности, чтобы молодые люди где-то по недовольству, где-то в силу юношеского максимализма не попадали во всякие неприятные ситуации, надо, конечно, подумать", — считает Вяткин.
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