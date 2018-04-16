Газоперекачивающий агрегат из Казани приедет на Восточно-Мессояхское месторождение

Завод «Казанькомпрессормаш» изготовил и отгрузил полнокомплектный газоперекачивающий агрегат для Восточно-Мессояхского нефтегазоконденсатного месторождения, освоение которого ведет общество «Мессояханефтегаз».

Газоперекачивающий агрегат производительностью 2,1 млн нм3/сутки и конечным давлением до 15 МПа предназначен для компримирования попутного нефтяного газа в составе строящейся дожимной компрессорной станции. Агрегат в ангарном исполнении укомплектован высокопроизводительным компрессором в двухкорпусном исполнении с параллельным расположением корпусов сжатия, газотурбинным двигателем мощностью 18 МВт, а также всеми системами контроля и управления. Компрессорная система прошла успешные заводские испытания, которые подтвердили соответствие технических характеристик всем требованиям заказчика, — сообщает пресс-центр «Казанькомпрессормаша». До конца этого года предприятие изготовит для Мессояханефтегаза второй аналогичный газоперекачивающий агрегат и в начале 2019 года отгрузит его на самый северный нефтяной материковый промысел России