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Газоперекачивающий агрегат из Казани приедет на Восточно-Мессояхское месторождение
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Газоперекачивающий агрегат из Казани приедет на Восточно-Мессояхское месторождение 

ИА Север-Пресс 56 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Завод «Казанькомпрессормаш» изготовил и отгрузил полнокомплектный газоперекачивающий агрегат для Восточно-Мессояхского нефтегазоконденсатного месторождения, освоение которого ведет общество «Мессояханефтегаз».
Газоперекачивающий агрегат производительностью 2,1 млн нм3/сутки и конечным давлением до 15 МПа предназначен для компримирования попутного нефтяного газа в составе строящейся дожимной компрессорной станции. Агрегат в ангарном исполнении укомплектован высокопроизводительным компрессором в двухкорпусном исполнении с параллельным расположением корпусов сжатия, газотурбинным двигателем мощностью 18 МВт, а также всеми системами контроля и управления. Компрессорная система прошла успешные заводские испытания, которые подтвердили соответствие технических характеристик всем требованиям заказчика, — сообщает пресс-центр «Казанькомпрессормаша». До конца этого года предприятие изготовит для Мессояханефтегаза второй аналогичный газоперекачивающий агрегат и в начале 2019 года отгрузит его на самый северный нефтяной материковый промысел России.
«Казанькомпрессормаш» имеет большой опыт разработки и поставки высокотехнологичных решений на базе компрессорного оборудования для добычи, транспорта, переработки нефти и газа. С 2014 по 2017 год предприятие изготовило 15 полнокомплектных газоперекачивающих агрегатов для крупных объектов компаний «Газпром нефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «СИБУР Холдинг».
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