«Кроме сокращения социальных расходов, Волгограду и похвастаться нечем» 

«Никаких значимых выводов из встречи делать не стоит, точнее просто нельзя. Наверняка, определенные протокольные встречи были запланированы, просто из-за чрезвычайного повода беседу провели чуть быстрее. Надо понимать, что министр МЧС Пучков не по всем регионам летает, а значит, паводок в Волгоградской области действительно признан существенным бедствием. Фактически после Кемерово Владимир Пучков летал в Волгоградскую область. Поскольку трагических событий фактически не произошло, в сравнении с 64 погибшими, то можно сказать, что регион справился эффективно.
Что касается других тем для обсуждения, то и тут все более чем очевидно. „Социальный кодекс“ возник, скорее всего, просто потому, что больше говорить с волгоградским губернатором просто не о чем. Подготовка к Чемпионату мира по футболу — да, идет и без существенных срывов, но и без опережения, она идет во многих регионах. А „Социальный кодекс“ позволил как-то оптимизировать бюджетные расходы, что может быть актуально. Говорить, что он вызывал в Волгограде большое возмущение, было бы неправдой. Да, недовольство было, даже собирались митинги, но 500 человек для города-миллионника — это несерьезно. Разве что кодекс только более выпукло показал, что много граждан уходят в своеобразную внутреннюю эмиграцию.
Наконец, Бочаров обсуждал с президентом задачи по борьбе с бедностью. Осталось нищих истреблять, чтобы с нищетой бороться. Показатель эффективности и успешности в этой работе в том, что реальные доходы в регионе падают. Средняя покупательная способность ниже, чем у Астраханской области, при этом как раз потребительская активность низкая. Люди уже перестают вообще что бы то ни было покупать. Такой своеобразный коммунизм наступает в одном отдельно взятом регионе, если не считать тарифов на ЖКХ. Они растут стремительно, с чем, впрочем, губернатор Бочаров, вроде тоже обещал разобраться».