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Талые воды затопили тюменские многоэтажки
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Талые воды затопили тюменские многоэтажки 

360tv.ru 1 час назад
В Тюмени дворы ЖК «Комарово» затопили талые воды. Ни общественный, ни личный транспорт не могут преодолеть водную преграду. Об этом сообщило информагентство Ura.ru.
В социальных сетях появились фотографии и видео, на которых запечатлено буйство водной стихии. Глохнут на ходу автомобили. Вода заливает салон автобуса. Разрастаются лужи во дворах многоэтажек.
Было привлечено 7 единиц техники, сотрудники МЧС доставили мотопомпы. Установили дамбу, сдерживающую воду с полей. Сейчас ситуация под контролем,
— начальник управления
жилищно-коммунальной
политики администрации Тюменского района Артем Чертов
Тюменская администрация обнадежила местных жителей тем, что работы по откачке воды вскоре завершатся.
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