Талые воды затопили тюменские многоэтажки

Тюмени дворы ЖК «Комарово» затопили талые воды. Ни общественный, ни личный транспорт не могут преодолеть водную преграду. Об этом сообщило информагентство Ura.ru.

В социальных сетях появились фотографии и видео, на которых запечатлено буйство водной стихии. Глохнут на ходу автомобили. Вода заливает салон автобуса. Разрастаются лужи во дворах многоэтажек.

Было привлечено 7 единиц техники, сотрудники МЧС доставили мотопомпы. Установили дамбу, сдерживающую воду с полей. Сейчас ситуация под контролем,

— начальник управления

жилищно-коммунальной

политики администрации Тюменского района Артем Чертов

Тюменская администрация обнадежила местных жителей тем, что работы по откачке воды вскоре завершатся.