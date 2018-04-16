Талые воды затопили тюменские многоэтажки 

В Тюмени дворы ЖК «Комарово» затопили талые воды. Ни общественный, ни личный транспорт не могут преодолеть водную преграду. Об этом сообщило информагентство Ura.ru.
В социальных сетях появились фотографии и видео, на которых запечатлено буйство водной стихии. Глохнут на ходу автомобили. Вода заливает салон автобуса. Разрастаются лужи во дворах многоэтажек.
Было привлечено 7 единиц техники, сотрудники МЧС доставили мотопомпы. Установили дамбу, сдерживающую воду с полей. Сейчас ситуация под контролем,
— начальник управления
жилищно-коммунальной
политики администрации Тюменского района Артем Чертов
Тюменская администрация обнадежила местных жителей тем, что работы по откачке воды вскоре завершатся.