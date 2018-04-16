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В Ханое нашли брата божественной черепахи
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В Ханое нашли брата божественной черепахи 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Черепаху того же вида, что и погибшую в ханойском Озере возвращенного меча (Хоан Кием), нашли в пригороде Ханоя
Речь идет о крайне редком виде черепах Савайно, которых, считая недавно найденную в Ханое, осталось всего четыре особи на всю планету. С этим открытием, у ученых появилась надежда на то, что вид еще можно спасти.
Наблюдение за рептилией начались еще в конце 2016 года, когда члены Азиатской программы по спасению черепах узнали, что в озере Сюань Кхан найдена черепаха редкого вида. Фотография, сделанная местным рыбаком в мае прошлого года, вынудила ученых отправить образцы воды в Вашингтонский государственный университет для анализа. Там подтвердили сходство генов черепах из озер Сюань Кхан и Хоан Кием.
19 января в озере Хоан Кием умерла священная черепаха, считавшаяся во Вьетнаме символом борьбы за независимость. Причиной гибели стали старость животного и плохая погода. Считается, что черепаха прожила в озере около 200 лет. В последний раз ее видели 21 декабря, когда она всплывала на поверхность — жители Ханоя считали это хорошей приметой. После случившегося некоторые вьетнамские блогеры даже заговорили о том, что это плохой знак для правящей в стране партии.
По легенде, черепаха, жившая в озере Хоан Кием, в XV веке подарила национальному герою Ле Лою меч, с которым тот освободил страну от китайских захватчиков и стал правителем новой династии Ле. По той же легенде герой потерял меч во время прогулки по этому озеру (по другой версии — вернул его добровольно). Черепаха забрала оружие, пока оно не потребуется Вьетнаму для новой праведной цели. После этого озеро и получило свое название, которое переводится как «Озеро возвращенного меча».
Источник: VnExpress
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