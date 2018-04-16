Смоленская таможня задержала около 180 тонн санкционных продуктов

"За прошедшие выходные, 14-15 апреля 2018 года, мобильными группами на территории Смоленской области в рамках межведомственного взаимодействия выявлено девять транспортных средств с товарами, подпадающими под ограничительные меры общим весом порядка 180 тонн", говорится в сообщении.

Отмечается, что большегрузный транспорт с продуктами задерживали как пограничники, так и таможенники, работающие в тесном взаимодействии.

В минувшую субботу в Краснинском районе был выявлен грузовик с двадцатью тоннами польских яблок, машина с товаром доставлена на склад. На следующие сутки в Велижском районе мобильные группы выявили пять транспортных средств, в которых из Белоруссии в Россию ввозились турецкие томаты и шампиньоны, польские яблоки, груши и белко-жировой концентрат, дополняется в сообщении.

Сейчас по этим фактам рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении. Перевозчиков может ждать наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Днем ранее в этом же районе сотрудники СОБР таможни выявили грузовик с марокканскими томатами с сомнительными фито-санитарными документами. Груз передан для дальнейших проверочных мероприятий сотрудникам Россельхознадзора . По их результатам и будет решена судьба данной партии томатов, уточнили в таможне.

"Еще два грузовика с 40 тоннами рыбы мороженой и норвежского лосося, следовавших из Белоруссии в Казахстан , выдворены обратно. Транзит этих товаров по территории РФ разрешается через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Таможенного союза", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что недобросовестные участники внешней торговли используют самые разные методы, чтобы отсечь погоню мобильных групп, а в эти выходные нарушители даже применили самодельные «ежи».

По официальным данным, с начала года в Смоленской области уже выявлена 141 партия товаров, подпадающих под ограничительные меры, из них 63 партии уничтожены. Таможня в отношении перевозчиков возбудила 53 дела об административных правонарушениях и одно уголовное дело. На перевозчиков наложено штрафов на сумму более одного миллиона рублей, говорится в сообщении.