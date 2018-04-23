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В ГД внесен проект о предоставлении участков на Дальнем Востоке участникам госпрограммы по переселению
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В ГД внесен проект о предоставлении участков на Дальнем Востоке участникам госпрограммы по переселению 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об особенностях предоставления земельных участков в Дальневосточном федеральном округе гражданам, участвующим в государственной программе переселения проживающих за рубежом соотечественников. Об этом сообщил сайт правительства РФ.
«Законопроектом предлагается установить возможность предоставления в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Предусматривается также, что при условии получения ими в установленном порядке российского гражданства земельные участки будут предоставляться в собственность. Это будет способствовать переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь на Дальний Восток», — говорится в сообщении.
Как отмечают в правительстве, предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные условия, способствующие переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь на Дальний Восток.
Документ подготовлен Минвостокразвития.
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