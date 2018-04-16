Москвич рассказал о планах на остров, полученный по программе «Дальневосточный гектар»

1 июня 2016 года вступил в силу «Закон о дальневосточном гектаре». Российским гражданам предоставили возможность безвозмездно получить в собственность земельный участок на Дальнем Востоке. Число россиян, которые воспользовались этой возможностью, приближается к 50 тысячам, на рассмотрении — более ста тысяч заявок. RT побеседовал с Нареком Оганисяном, который получил по этой программе во владение целый остров. Он рассказал, как намерен использовать эту территорию.

— Как вы узнали о программе «Дальневосточный гектар»?

— Я зашёл на сайт Росреестра , и там есть раздел про Дальний Восток. Я работаю в банковской сфере и, соответственно, частенько захожу проверить что-то по работе. И там была ссылка — такое яркое объявление, большой красиво оформленный раздел «На Дальний Восток». И на сайте я узнал о том, что есть такая программа — «Дальневосточный гектар», и что по ней можно взять земельный участок на Дальнем Востоке. Меня это очень заинтересовало. Начал искать информацию более подробную. На этом же сайте, ДальнийВосток.рф, я нашёл типовые бизнес-планы. И там же была информация статистического плана. Начал это всё изучать, мне было интересно, чем же можно там заняться, если взять гектар. Одна из идей, один из бизнес-планов — это развитие туризма. Туристическое агентство. Открывается туристическое агентство. И там было написано, что на Дальнем Востоке очень слабо развит туризм, что практически нет конкуренции. И регион именно в этом плане не освоен. Особенно въездной туризм.

— По вашему рассказу получилась такая стройная логичная история: зашли, увидели, стали интересоваться. Был ли какой-то тайм-аут на осознание? От случайно увиденного объявления до «всё, хочу»? Или же решение пришло мгновенно?

— Вы знаете, здесь, на самом деле, такая интересная ситуация сложилась. Просто я вспомнил, что у нас государство очень редко что-то бесплатно раздает. В частности, была программа приватизации, в своё время. Но я тогда был несовершеннолетним. А родители мои, к сожалению, недальновидные были, ничего не приватизировали: ваучеры свои кому-то отдали, вложили во что-то непонятное.

Я понимаю, что земля, земельный участок — это абсолютный актив, его нельзя произвести, добыть, его больше не становится. Это такой ресурс, который есть, и его никогда не станет на Земле больше.

Кусочек планеты нашей, бесплатно. Я считаю, что такую возможность нельзя упускать. Если рассматривать не на перспективу одного-двух или даже пяти лет, а быть дальновидным, рассматривать не только для себя, но и для детей.

— Почему именно остров? Как Вы делали выбор того самого гектара?

— Там есть программа, в рамках которой можно выбрать участок: открывается карта, на ней видны свободные пространства, где можно выделить участок. Я смотрел разные места, мне было интересно. Так как я уже решил заниматься именно туризмом, мне было интересно что-то поближе к побережью. Когда я смотрел побережье Хабаровского края , мне попался на глаза этот остров. Я подумал: а почему бы и нет? Если он свободен, и он необитаемый… Я посмотрел, он даже на кадастровом учёте не состоит, абсолютно никому не нужен, просто заброшенный кусочек земли. Я посмотрел спутниковую версию, увидел, что остров покрыт лесом, а по периметру пляж. Со спутника очень красиво выглядит.

— Но остров больше, чем гектар. Вам придется доплачивать за него или Вы нашли кой-то другой вариант оформления?

— Да, остров по площади больше, чем гектар, он размером приблизительно три гектара. И я оформил коллективную заявку. По закону возможно объединение нескольких граждан с тем, чтобы получить в пользование участок до 10 га. Я попросил своих членов семьи, они зарегистрировали свои аккаунты на Госуслугах, и дальше я уже действовал с ними сообща.

— Кто с Вами?

— Мама и жена. Они решили мне помочь. Но поскольку идея моя, я ей и занимаюсь. Они в ней пока не участвуют.

— Вы сказали, что решили заняться турбизнесом. Но ведь это большие вложения, логистика. У вас уже есть спонсоры или партнёры, или у вас свои сбережения?

— У меня будет три направления туристического бизнеса. Это будет туристический квест, экотуризм и робинзонада. Если говорить о робинзонаде, то это достаточно необычный вид туризма. Он предлагает человеку попасть на необитаемый остров и испытать себя в роли Робинзона Крузо: что со мной будет, как я буду себя чувствовать на необитаемом острове, научусь ли я добывать еду, огонь, воду, смогу ли я поймать рыбу, сварить уху, возвести шалаш своими руками. Вот такая идея. На самом деле, это необычное, интересное приключение. Аналогов в мире не так много. Ну, по крайней мере, я искал, много не нашёл, где бы такое предлагалось. И я решил: а почему бы у нас на Дальнем Востоке не сделать такое на этом острове? Такой вот интересный бизнес.

К тому же, на этом направлении нет урбанизации вокруг. Это действительно необитаемый остров, куда можно добраться. Там, конечно, будет сотовая связь, будет МЧС для безопасности. Но уже можно начинать. И особо больших вложений для этого направления там не нужно. Добираться достаточно легко, есть несколько вариантов. Первый — по воде. Самолётом до города Николаевск-на-Амуре . Это районный центр, где есть аэропорт. Он находится в 100 километрах от острова. Это портовый город, там много моторных лодок. Можно будет договориться о регулярном сообщении с островом по воде. Второй маршрут — по суше и немного по воде. Из Хабаровска на автобусе или на машине до посёлка городского типа Лазарев , он всего в 15 км находится, это 45 минут на машине до того места, где остров ближе всего расположен к берегу материкового побережья, всего в 300 метрах. И несмотря на то, что это Японское море, Татарский пролив, остров Чакмут совсем недалеко от берега. Это расстояние можно преодолеть даже на надувной лодке. К тому же, по информации, которую я собирал, там есть небольшая и неглубокая перемычка, где вода по колено. По этой перемычке можно даже вброд пройти до острова. К тому же, можно иногда пользоваться инфраструктурой посёлка Лазарев, чтобы закупать что-то при необходимости.

— Сами пока там не были, на своём острове?

— Пока нет. В этом году планирую высадиться туда большой командой. Я встречался с членами Русского географического общества , они тоже готовы принять участие в этой экспедиции. Там посмотрим, есть ли на острове источники воды. Если они есть — это очень будет здорово. Посмотрим, как остров расположен, что там есть интересного. Это всё в планах на этот год.

— А скажите есть ли какие-то детали, которые у Вас уже проработаны, и о которых Вы имеете точное представление, что они будут реализованы именно так и никак иначе? Или же будете по местности ориентироваться?

— Есть такая. Это касается направления по квест-туризму, тут у меня есть интересные мысли. Во-первых, это будут тематические квесты, «Остров сокровищ», что-то похожее на «Форт Байярд». Сделаем парки сокровищ, как у пиратов. Команда или отдельные участники будут выполнять различные задания, какие-то головоломки решать, искать спрятанные артефакты, активно передвигаясь по острову. И, в итоге, они найдут какой-то главный приз, главное сокровище, сундук, условно говоря. Пока у меня в голове только одна такая образная деталь — сундук.

— Во сколько будет обходиться такая поездка для москвича?

— Я смотрел стоимость билетов до Хабаровска. В две стороны — это обходится в 22 тысячи. Дальше небольшая сумма на автобус. Само участие тоже будет недорогое, 5— 10 тысяч рублей максимум. На первом этапе точно, чтобы раскрутиться.

В итоге, я предполагаю, это обойдётся в 40-50 тысяч рублей на человека в зависимости от пожеланий.

Я уже сделал сайт своего острова, пока простенький такой. И фотографии там пока не очень качественные, мне их местные жители прислали. Есть картинка маршрута со спутника. Как только мы поедем, очень много сделаем видео, и квадрокоптеры возьмём с собой, сверху будем видео снимать. И будут очень качественные хорошие фотографии.

Но уже с момента, как было объявлено об этом, мне поступило более трёх тысяч заявок. Теперь мне надо как-то это всё распределить по потокам. Здесь есть и фактор сезонности, конечно. Потому что там теплая, идеально хорошая погода держится недолго, где-то 2-3 летних месяца, а всё остальное время — не сезон. Во всяком случае, пока там нет никаких тёплых домов, удобных вариантов логистики и т.д. Так что тут будем смотреть по наполняемости, по загрузке, по количеству людей.

— Кто подал заявки?

— В основном, конечно, заявки от россиян, но есть несколько иностранцев: из Китая и из Германии . К ним как-то уже тоже попала информация.

— Вы — коренной москвич. Сами планируете туда переезжать, или у вас там будет нанят управляющий?

— Пока бизнес не выйдет на хороший уровень доходности, совсем я переехать не смогу. Мне нужно зарабатывать на поддержание своего проекта. Но когда будет приемлемый уровень доходности, когда будет понятно, что всё идёт отлично, то да, я планирую переехать. Может быть, не на самом острове жить, но поблизости, чтобы быть ближе. По поводу управляющего — да, планы есть. Во-первых, и самому иногда ездить туда работать с туристами, и нанять команду из местных. Я хочу создать рабочие места, это будет актуально, особенно для жителей посёлка Лазарев, он совсем рядом. Я думаю, что я найду людей, которым это будет интересно. Я думаю, что и энтузиастов будет много, в сезон ездить на остров, поработать для самого себя, ради приключения, помимо заработка.

— Я знаю, что вас, людей, которые откликнулись на этот проект, называют теперь «гектарщики», и у вас уже есть своё объединение.

— Да. Мы объединились, порядка 80-ти человек уже. Мы делаем проект «На краю Земли». Это бренд туризма на Дальнем Востоке. Мы хотим совместно развиваться. Тут идея вот в чём.

Допустим, сама по себе поездка в какой-то регион Дальнего Востока может быть с рекламной точки зрения не очень интересна. Но, если это поездка на край Земли, то это уже интересно: «А что там?» Мы решили, что Дальний Восток может называться краем Земли, создали сайт, объединили усилия.

Так что, может быть, фрагменты карты из моего квеста будут спрятаны на участках других моих единомышленников. И для того, чтобы всю карту собрать, нужно будет посетить, несколько участков. А там уже у каждого из нас свои собственные проекты. У кого-то, например, есть спортивный лагерь, где можно не только отдохнуть, но и научиться, допустим, спорту, айкидо. Есть у нас гора в Приморье, на которую можно подняться. Есть проект-парк, стилизованный под русские сказки: избушка на курьих ножках. Есть монгольская юрта, где можно поесть, как в придорожном кафе. Есть идеи на Камчатке. Даже катание на осликах. Интересные мероприятия для детей, на любой вкус. Вот такая инициатива наша, гектарщиков.