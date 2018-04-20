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Кабмин одобрил законопроект о выдаче «дальневосточного гектара» соотечественникам за рубежом
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Кабмин одобрил законопроект о выдаче «дальневосточного гектара» соотечественникам за рубежом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство одобрило законопроект о выдаче соотечественникам, проживающим за рубежом, земельных участков на Дальнем Востоке, сообщается на сайте кабмина.
Соответствующий документ был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 19 апреля.
«Законопроектом предлагается установить возможность предоставления в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом», — говорится в сообщении.
Документом также предусматривается, если соотечественники получат российское гражданство, земельные участки будут переданы им в собственность.
Указывается, что это будет способствовать переезду соотечественников в Россию на постоянное место жительства, в первую очередь на Дальний Восток.
В декабре в ходе Большой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин заявил, что программа «Дальневосточный гектар» работает плохо, за время её действия заключено 33 тысячи договоров.
Для увеличения количества участников программы, российский лидер предложил распространить её действие на соотечественников, живущих за пределами страны.
«Дальневосточный гектар» с 1 февраля 2017 года может получить в безвозмездное пользование любой гражданин России. С 1 июня 2016 года по 1 февраля 2017 года действие программы распространялось только на жителей ДФО.
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