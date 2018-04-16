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В Грозном пройдут первые северокавказские конно-спортивные игры
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В Грозном пройдут первые северокавказские конно-спортивные игры 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Первые северокавказские конно-спортивные игры пройдут в Грозном на территории конного парка «Сира Дин», открытие которого планируется в мае. Об этом ТАСС сообщил градоначальник Муслим Хучиев.
"С представителями конных клубов и движений Северного Кавказа обсудили возможность проведения нового ежегодного кавказского форума, на котором будут представлены исконно кавказские виды конно-спортивных состязаний. Старт соревнованиям предложено дать в Грозном, а на следующий год продолжить в других регионах СКФО", — отметил мэр Грозного.
Парк «Сира Дин» включает в себя два прогулочных круга общей протяженностью 2,5 км, школу верховой езды и гипотерапию. Гостям и жителям Грозного будут доступны 20 лошадей и 10 пони. Конный парк станет частью проекта «Грозненский дельфинарий», который реализуется совместно с инвестором — Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
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