Дмитрий Медведев поручил выделить деньги на организацию льготных авиаперевозок

Я докладывал ему (премьеру Дмитрию Медведеву), что возникла напряженная ситуация в связи с тем, что недостаточно денег выделяется на авиаперевозки. Он такое поручение в Минфин дал, оно оформлено, я его видел на бумаге

— Юрий Трутнев.

Он выразил надежду, что деньги будут выделены в ближайшее время.

Премьер-министр