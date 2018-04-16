Дмитрий Медведев поручил выделить деньги на организацию льготных авиаперевозок 

Премьер‐министр Дмитрий Медведев поручил Минфину выделить дополнительные средства на организацию авиаперевозок на Дальний Восток. Информацию подтвердил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, сообщила «Газета.ru».
Я докладывал ему (премьеру Дмитрию Медведеву), что возникла напряженная ситуация в связи с тем, что недостаточно денег выделяется на авиаперевозки. Он такое поручение в Минфин дал, оно оформлено, я его видел на бумаге
— Юрий Трутнев.
Он выразил надежду, что деньги будут выделены в ближайшее время.
Премьер-министр
России Дмитрий Медведев пообещал увеличить пособие матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Такое заявление Медведев сделал в ходе отчета правительства в нижней палате парламента.