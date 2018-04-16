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«Михаил Абрамян был одним из символов кубанской политики»
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«Михаил Абрамян был одним из символов кубанской политики» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Наверное, это розыгрыш», — подумал я после после получения известия о смерти Михаила Абрамяна. Наверняка, я — не единственный житель Кубани, кому в голову это мысль пришла эта мысль.
Человек-розыгрыш, человек-скандал, человек-буффонада, человек-сюр — так можно охарактеризовать Михаила Абрамяна, который однажды у входа в здание правительство Ставрополья лежа в гробу с венком он декларировал политические лозунги. Поэтому сейчас, когда о смерти сообщили друзья и знакомые Михаила, все равно не покидает ощущение того, что это все розыгрыш и через день он живьем посмеется над всеми нами. Но в этот раз такого не будет. Михаил умер не в понарошку.
Часто «дежурные» в подобных случаях слова о «невосполнимой утрате» и глубоком горе — являются неимоверной пошлостью. Пошлостью вдвойне они будут звучать в отношении смерти Михаила Абрамяна, который за свою недолгую, но, без сомнения, яркую жизнь, успел перессориться с неимоверным числом чиновников, политиков, общественников, активистов и журналистов (включая и меня).
Безапелляционная скандальность, с которой Абрамян создавал новые ссоры и творил новые авантюры, — стала его визитной карточкой. Примечательно, что одним из первых о смерти политика сообщил Андрей Рудомаха — человек, с которым Михаил на протяжении значительного времени были заклятыми врагами (поговаривают, что даже экологией последний занялся, чтобы троллить Эковахту).
Еще примечательно его саморазоблачение на совместной с Рудомахой и Витишко пресс-конференции, когда Абрамян подробно рассказал о прежней работе на внутриполитический блок администрации края и покаялся в ряде прегрешений и провокаций против «Яблока», КПРФ, Эковахты и т.д. Многие наблюдатели тогда предположили, что это не искреннее раскаяние политического грешника, а очередная интрига от профи, который таким якобы действовал против некоторых элитных групп по заданию некой силы.
Как бы то ни было, но союз Абрамяна с экологами в последнее время выглядел действительно серьезно. Он участвовал в совместных инспекциях и мероприятиях. Часто появлялся в компании Андрея Рудомахи.
Возможно, это одна из тех причин, по которой в большинстве новостей и некрологов Михаила называют политактивистом, блогером и экологом. Но Абрамян был политиком, т.е. человеком систематически участвующим в борьбе за политическую власть. И даже некоторое время преуспел в этом, возглавив кубанское отделение партии «Коммунистов России». Сама организация получила от наблюдателей ярлыки спойлерской и имитационной (ее обвиняли в уводе голосов у КПРФ и маргиналии политического поля).
Но то, что в последние годы наша политика в целом получила имитационный характер и в значительной степени опиралась на симулякры — не вина Михаила. Он лишь оказался в нужное время в нужном месте, став верным проводником тех начинаний, которые задумывали и продвигали другие люди. Собственно, об этом политик и рассказал в своей недавней исповеди-разоблачении. И хоть Михаил Абрамян не был членом действующей власти, он в какой момент оказался одним из символов кубанской политики.
Однако, время не стоит на месте, а эпохи сменяют друг друга. Несколько лет назад в крае поменялась политическая элита. А сейчас нас покинул один из ее самых заметных игроков (хоть и не обладавших реальным влиянием). Он так и не смог приспособиться к новым правилам и оказался на обочине политического мэйстрима. Но в какие передряги Михаил Абрамян не попадал при жизни, он сумел остаться самим собой, не потерять свою сущность и яркость. Пожалуй, это не малоценно для человека, закончившего свой жизненный путь в 33 года».
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