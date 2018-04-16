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Полигон «Ядрово» оштрафовали за нарушения при работе с отходами
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Полигон «Ядрово» оштрафовали за нарушения при работе с отходами 

Авторадио 1 час назад
Одним из самых главных отступлений от правил стал разлив опасной жидкости — фильтрата. Он образуется при гниении мусора. В случае с «Ядрово» ядовитое вещество через почву попало в реку и загрязнило воду. Кроме того, ранее инспекторы обнаружили, что по периметру свалки не было обязательного сетчатого ограждения, а на территории захоронялись старые покрышки. По данным агентства ТАСС, общая сумма штрафов, наложенных на полигон, уже достигает около полумиллиона рублей.
21 марта в «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. В результате к врачам обратились несколько десятков детей с симптомами отравления, некоторые попали в больницу. В городе начались акции протеста. Глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.
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