Полигон «Ядрово» оштрафовали за нарушения при работе с отходами

Одним из самых главных отступлений от правил стал разлив опасной жидкости — фильтрата. Он образуется при гниении мусора. В случае с «Ядрово» ядовитое вещество через почву попало в реку и загрязнило воду. Кроме того, ранее инспекторы обнаружили, что по периметру свалки не было обязательного сетчатого ограждения, а на территории захоронялись старые покрышки. По данным агентства ТАСС, общая сумма штрафов, наложенных на полигон, уже достигает около полумиллиона рублей.