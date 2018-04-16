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Украинские тюрьмы переполнены: ждите эпидемию туберкулеза и массовые побеги — эксперт
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Украинские тюрьмы переполнены: ждите эпидемию туберкулеза и массовые побеги — эксперт 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет интернет-издание ГолосUA, сообщил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.
«То, что на Украине выросло число заключенных, что привело к переполненности следственных изоляторов, говорит о несовершенстве нашей пенитенциарной и судебной системы. После приятия так называемого «закона Савченко» избранные личности «под шумок» вышли на волю. Сейчас нормы этого закона прекратили свое действие, но СИЗО остаются переполненными из-за того, что так находится масса незаконно удерживаемых людей», — сказал Шабовта.
По его словам, тюрьмы переполнены преступниками, совершившими бытовые преступления.
«Тюрьмы переполнены преступниками, совершившими бытовые преступления, а те, кто управляет преступным сегментом, останется на воле. Тюрьмы в том виде, в котором они сегодня существуют, больше уродуют людей, а не наставляют на истинный путь. Государство не вкладывает средства в пенитенциарную систему, а правозащитники не могут достучаться до власти об ужасных условиях в местах лишения свободы. В итоге переполненность мест лишения свободы вызовет рост заболеваемости туберкулезом и спровоцирует массовые побеги заключенных», — резюмировал Шабовта.
Напомним, государственная уголовно-исполнительная служба заявляет о значительном увеличении количества заключенных лиц и переполненности следственных изоляторов.
На Украине выросло число заключенных, что привело к переполненности следственных изоляторов. Об этом сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе в пятницу, 13 апреля.
«За последние три года отмечается стремительный рост количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах. С 2016 года общая численность лиц, взятых под стражу и осужденных в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказания выросла с 16 616 до 19 278 человек», — сообщили в ведомстве.
В частности, в Лукьяновском СИЗО Киева численность заключенных увеличилась на 200 человек.
«Это создает трудности в обеспечении заключенных надлежащими условиями, что в отдельных случаях приводит к необеспечению всех заключенных индивидуальными спальными местами», — добавили в службе.
В ведомстве добавили, что в Лукьяновском СИЗО установят дополнительные спальные места и проведут перераспределение отдельных категорий заключенных по другим камерам.
Причинами роста численности заключенных в службе считают увеличение количества лиц, уголовные дела которых находятся в производстве судов.
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