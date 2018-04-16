Северная Осетия и Финляндия планируют развивать культурные и экономические связи

"Руководитель региона особо подчеркнул, что государственная национальная политика Северной Осетии — Алании направлена на сохранение и приумножение культурных ценностей, на развитие межнациональных связей. Битаров выразил уверенность, что осетинско-финское сотрудничество послужит укреплению как культурных, так и экономических отношений", — говорится в сообщении.

Вячеслав Битаров отметил большой вклад в изучение осетинского языка выдающегося финского ученого — лингвиста Андрея Шегрена — создателя осетинской кириллической азбуки, автора первой «Осетинской грамматики с кратким словарем осетино-российским и российско-осетинским». Осетия высоко ценит его огромный вклад в становление и развитие осетиноведения как науки, именем Шегрена названа одна из улиц во Владикавказе.

Полномочный министр посольства Финляндии в России Антти Хелантеря высказал заинтересованность своей страны в укреплении культурных, экономических и политических связей с республикой.

"Мы стремимся рассказать о своей стране и представить нашу культуру. Северная Осетия, к сожалению, до сих пор оставалась за пределами нашего внимания, поэтому мы решили приехать к вам с визитом. О результатах поездки мы поделимся с нашими коллегами и представителями бизнеса. Мы намерены побуждать финских предпринимателей вкладывать инвестиции не только в центральные, но и отдаленные регионы России", — сказал представитель посольства Финляндии в России.

В рамках двухдневного визита делегации из Финляндии встретится с руководителями различных министерств и ведомств республики для обсуждения вопросов культурно-гуманитарного, образовательного и социально-экономического направления. Гости республики также проведут лекции студентам Северо-Осетинского госуниверситета.