Ещё
Северная Осетия и Финляндия планируют развивать культурные и экономические связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северная Осетия и Финляндия планируют развивать культурные и экономические связи 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 16 апреля. /ТАСС/. Делегация посольства Финляндии в России прибыла в Северную Осетию с целью укрепления культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, с ними встретился руководитель региона Вячеслав Битаров.
"Руководитель региона особо подчеркнул, что государственная национальная политика Северной Осетии — Алании направлена на сохранение и приумножение культурных ценностей, на развитие межнациональных связей. Битаров выразил уверенность, что осетинско-финское сотрудничество послужит укреплению как культурных, так и экономических отношений", — говорится в сообщении.
Вячеслав Битаров отметил большой вклад в изучение осетинского языка выдающегося финского ученого — лингвиста Андрея Шегрена — создателя осетинской кириллической азбуки, автора первой «Осетинской грамматики с кратким словарем осетино-российским и российско-осетинским». Осетия высоко ценит его огромный вклад в становление и развитие осетиноведения как науки, именем Шегрена названа одна из улиц во Владикавказе.
Полномочный министр посольства Финляндии в России Антти Хелантеря высказал заинтересованность своей страны в укреплении культурных, экономических и политических связей с республикой.
"Мы стремимся рассказать о своей стране и представить нашу культуру. Северная Осетия, к сожалению, до сих пор оставалась за пределами нашего внимания, поэтому мы решили приехать к вам с визитом. О результатах поездки мы поделимся с нашими коллегами и представителями бизнеса. Мы намерены побуждать финских предпринимателей вкладывать инвестиции не только в центральные, но и отдаленные регионы России", — сказал представитель посольства Финляндии в России.
В рамках двухдневного визита делегации из Финляндии встретится с руководителями различных министерств и ведомств республики для обсуждения вопросов культурно-гуманитарного, образовательного и социально-экономического направления. Гости республики также проведут лекции студентам Северо-Осетинского госуниверситета.
ТАСС: последние новости
Суд Петербурга не стал привлекать Федора Бондарчука третьим лицом по делу о "Смешариках" Вопрос о санкциях против РФ всегда находится на рассмотрении Белого дома Reuters: ЕС требует компенсации от Вашингтона из-за американских пошлин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль456
Россия получила неожиданную поддержку89
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Ответ США признали губительным для россиян392
Познер защитил США от России112
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение