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Наследники Геббельса
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Наследники Геббельса 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня постоянный представитель России при Организации по запрещения химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что химическая атака в сирийском городе Дума — ставшая формальным поводом для очередных бомбардировок со стороны НАТО — не более чем инсценировка западных спецслужб.
Назвал он и конкретных заказчиков очередного фэйка, едва не ставшего поводом для начала глобального вооруженного конфликта — Великобританию. Эта провокация не первая, и, надо думать, не последняя. Помнится, «белые каски» в Сирии неоднократно ловили на подобных постановках. Кадры и правда были сильные — видно что работали настоящие профессионалы своего дела — достойные продолжатели «отца пропаганды» Геббельса. Перекошенные лица, люди, хватающиеся за горло, капельницы, уколы — практически квинтэссенция ужаса, апофеоз войны. Только потом эксперты со всего мира начинают вылавливать отдельные несоответствия: то один и тот же мальчик появляется на разных этажах здания, то около здания обнаруживается машина «скорой», которых в Сирии нет ни одной. Раньше подобные провокации вызывали волну возмущений на просторах «мировой паутины», да возмущенные охи телеведущих ряда западных каналов, поддерживающих всеми правдами и неправдами антироссийскую истерию. Теперь же, после очередных кадров из Думы, в мирные сирийские города полетели ракеты и пролилась кровь. И правда, зачем нужны реальные доказательства, если есть непонятный ролик в сети? Ату их…Логика на уровне шестилетних детей — на первый взгляд одни голые эмоции. А на деле — жестокий и холодный, по паучьему выверенный, расчет.
Подобное уже было — в 1939 году. Когда группа переодетых в польскую униформу солдат немецких охранных отрядов — СС — обстреляли приграничные патрули войск вермахта. Это стало формальным поводом к нападению на Польшу. Также, как 14 апреля 2018 года, после якобы имевшего место применения химического оружия в городе Дума, американские, английские и французские ракеты обрушились на Дамаск и Хомс. Правда, инициаторам этой операции стоит помнить о том, чем закончили их предшественники. Они были вынуждены рассказывать о подробностях провокаций на заседании Нюрнбергского трибунала и получили по заслугам. Тогда, перед лицом мировой общественности, предстал истинный оскал германского нацизма — без красивых мундиров от Хуго Босса, начищенных сапог, железных крестов и бравурных имперских маршей.
Свой Нюрнбергский трибунал ждет и тех, кто сегодня снова пытается раздуть пожар глобального конфликта. Уверен, мир однажды поймет, что на самом деле скрывается за дорогими галстуками и костюмами от Бриони заокеанских политиков. И поймет, что это самое их нутро до степени смешения похоже на бравых офицеров СС образца 1939 года. И что западные ценности, которые часть европейских и американских политиков стараются донести до «унтерменшей» из стран Третьего мира на боеголовках ракет, отдают металлическим привкусом «железного Рейха». Такая вот получается демократия для недочеловеков — цвета фельдграу.
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