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Сотрудники «Неоткрытых островов» Митина вышли на субботник
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Сотрудники «Неоткрытых островов» Митина вышли на субботник 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Сотрудники Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» присоединились к общегородскому субботнику, который прошел 14 апреля. На четырех «островах» с раннего утра полным ходом шла работа по облагораживанию территорий.
За день было сделано очень многое: очищены газоны и территории от старой травы и листьев, промыты фасады, цоколи, асфальтовое и плиточное покрытие. К сотрудникам Дворца присоединились и активные воспитанники и их родители. Всем был выдан необходимый инвентарь и определен фронт работ.
Напомним, следующий субботник состоится 21 апреля. (ср)
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