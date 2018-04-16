Сотрудники «Неоткрытых островов» Митина вышли на субботник

Сотрудники Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» присоединились к общегородскому субботнику, который прошел 14 апреля. На четырех «островах» с раннего утра полным ходом шла работа по облагораживанию территорий.

За день было сделано очень многое: очищены газоны и территории от старой травы и листьев, промыты фасады, цоколи, асфальтовое и плиточное покрытие. К сотрудникам Дворца присоединились и активные воспитанники и их родители. Всем был выдан необходимый инвентарь и определен фронт работ.

Напомним, следующий субботник состоится 21 апреля. (ср)