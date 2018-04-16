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Минобороны: в ходе удара ПВО Сирии уничтожили 71 крылатую ракету из 103
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Минобороны: в ходе удара ПВО Сирии уничтожили 71 крылатую ракету из 103 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Всего в ходе удара сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103-х, выявленных в воздушном пространстве Сирии, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103-х, выявленных в воздушном пространстве республики", — сказал он.
Конашенков добавил, что «в противовоздушном бое активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс „Панцирь“ российского производства, ранее поставленный вооружённым силам Сирии».
Он также отметил, что данный этот комплекс в ходе противовоздушного боя показал почти 100-процентную эффективность.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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