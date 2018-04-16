Кто такой бизнесмен Шаламовских на месте депутата Лобова в Заксобрании

В пресс-службе регионального отделения отметили, что мандат депутата Лобова в областном парламенте решено отдать Егору Шаламовских. Хотя изначально на место претендовал другой предприниматель Алексей Холодарев, но тот в итоге отказался от мандата.

Про биографию Егора Шаламовских мало, что известно. Будущему депутату 40 лет. В 2016 году он выдвигался от партии в областное Заксобрания по Железнодорожной территориальной группе. По данным базы данных kartoteka.ru, Егор Шаламовских является учредителем ООО «Технологии успеха», ориентированное на деятельность рекламных агентств. Здесь предприниматель имеет 50% долю участия.

Кроме того, бизнесмен является генеральным директором ООО «12 технологий», которое занимается разработкой программного обеспечения и консультационными услугами в этой области. Судя по официальной странице компании в интернете, это разработка веб-дизайна, CEO-продвижение, создание интернет-магазинов и тому подобное. Здесь Шаламовских и учредитель с 50-процентной долей участия.

До этого новоиспеченный депутат «Справедливой России» являлся индивидуальным предпринимателем, затем активно занимался автомобильным бизнесом. Судя по странице будущего депутата в социальной сети «ВКонтакте», Егор Шаламовских увлекается туризмом, любит чай и ведет активный и спортивный образ жизни.