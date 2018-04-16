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Кто такой бизнесмен Шаламовских на месте депутата Лобова в Заксобрании
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Кто такой бизнесмен Шаламовских на месте депутата Лобова в Заксобрании 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В региональной ячейке партии «Справедливая Россия» определились новым представителем в законодательном собрании свердловской области вместо депутата Евгения Лобова. Им оказался бизнесмен Егор Шаламовских, сообщает в понедельник, 16 апреля, «АиФ-Урал».
В пресс-службе регионального отделения отметили, что мандат депутата Лобова в областном парламенте решено отдать Егору Шаламовских. Хотя изначально на место претендовал другой предприниматель Алексей Холодарев, но тот в итоге отказался от мандата.
Про биографию Егора Шаламовских мало, что известно. Будущему депутату 40 лет. В 2016 году он выдвигался от партии в областное Заксобрания по Железнодорожной территориальной группе. По данным базы данных kartoteka.ru, Егор Шаламовских является учредителем ООО «Технологии успеха», ориентированное на деятельность рекламных агентств. Здесь предприниматель имеет 50% долю участия.
Кроме того, бизнесмен является генеральным директором ООО «12 технологий», которое занимается разработкой программного обеспечения и консультационными услугами в этой области. Судя по официальной странице компании в интернете, это разработка веб-дизайна, CEO-продвижение, создание интернет-магазинов и тому подобное. Здесь Шаламовских и учредитель с 50-процентной долей участия.
До этого новоиспеченный депутат «Справедливой России» являлся индивидуальным предпринимателем, затем активно занимался автомобильным бизнесом. Судя по странице будущего депутата в социальной сети «ВКонтакте», Егор Шаламовских увлекается туризмом, любит чай и ведет активный и спортивный образ жизни.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», депутат Законодательного собрания Свердловской области лишился мандата по собственному желанию. Об этом он заявил 3 апреля 2018 года.
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