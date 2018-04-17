«Курс освоения гаджетов» стартовал в Измайлове

В галерее «Измайлово» в воскресенье, 15 апреля, стартовал новый проект «Курс освоения гаджетов» в рамках городской программы «Активное долголетие». Он рассчитан на москвичей третьего возраста.

В течение нескольких недель, по словам организаторов, в учреждении проходил набор волонтеров, которые могли бы поделиться своими знаниями и опытом в работе с гаджетами. Сам же курс был создан по многочисленным просьбам жителей Измайлова, не желающих отставать от современных технологий.

Москвичи научатся во время занятий работать на смартфонах или на планшетном компьютере читать электронные книги в интернете, снимать видеоролики, делать селфи, слушать аудиозаписи и еще многое другое. Причем все занятия будут проходить с учетом приоритетов и потребностей пенсионеров.

Занятия будут проходить по адресу: Измайловский проезд, д. 4.

В течение всего апреля на курс можно записаться по телефону: 8 926-525-59-19.