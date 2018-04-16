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Нижегородскими автобусами будет рулить специалист по ЖКХ из Москвы
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Нижегородскими автобусами будет рулить специалист по ЖКХ из Москвы 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов это решение принял сам. Конкурс на должность не был назначен, по его словам, из-за остроты и срочности вопросов, которые нужно решать на предприятии.
Артем Коновалов в разное время работал в департаментах строительства, ЖКХ и благоустройства Москвы, также в префектуре Юго-Восточного административного округа столицы. Является заместителем председателя НТС Ассоциации предприятий энергетики Московской области «Мособлтеплоэнерго». Кроме того, Коновалов входит в рабочую группу «Качество повседневной жизни» центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Коновалов Артем Викторович родился 20 марта 1981 года. Окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Магистр экономики. Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса. Руководил ЗАО «Строительно-монтажной компанией „Термоформ“, ЗАО Трест „Инжсетьстрой“. Занимал руководящие должности в департаменте строительства Москвы, департамента ЖКХ и благоустройства Москвы, префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы.
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