ОНФ выявил в Подмосковье острые системные проблемы в сфере ЖКХ

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Подмосковье совместно с Центром мониторинга благоустройства городской среды ОНФ выявили в Московской области множество системных запущенных проблем, за решение которых не берут на себя ответственность ни муниципальные, ни областные органы власти. Итоги рейда, проведенного по обращениям граждан, активисты и эксперты ОНФ обсудили за круглым столом с представителями заинтересованных сторон. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Московской области.

В ходе рейда общественники сначала посетили город Раменское . В 18-этажном доме №18 по Северному шоссе, принятому со значительными недоделками, не работают лифты, а вместо системы пожаротушения установлен муляж. За безопасность жителей не отвечает ни одно ведомство.

Далее в центре наукограда Жуковского эксперты ОНФ посетили благоустроенный двор и вместе с председателем ТСЖ «Чкалова, 41» осмотрели отремонтированный фасад и чистые подъезды дома. «Такой опыт хозяйской заботы о своем доме и дворе необходимо тиражировать, и не только на Подмосковье, а на всю страну», — считает координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина

Резким контрастом с ухоженным двором выглядит грязная центральная площадь в Жуковском, превращенная в парковку. Сквер возле площади благоустроили, но мнение жителей спросить забыли. В итоге осталась незамощенной широкая тропа к улице Московской. А новая плитка за зиму покоробилась.

Жители поселка Удельная Раменского района обратились в ОНФ по поводу водопроводной воды с илистым осадком. Уже 25 лет все их жалобы сводятся к переписке между управляющей компанией и водоканалом.

Во всех посещенных городах выяснялось, что граждане не знают ни о федеральной программе благоустройства дворов, ни о том, куда следует обращаться по вопросам ЖКХ.

В регионе реализуется программа ремонта подъездов. Однако его качество, например в Химках , не выдерживает никакой критики. «Очевидно, что на ремонте сэкономили намного больше половины его стоимости. Стены заляпаны грязной краской, со стен свисают гроздья кабелей. На подъезд должны тратить по 480–580 тыс. руб., а в смете перечислено работ на 25 тыс. руб. А где остальные деньги?» — поинтересовалась Светлана Калинина.

В Химках очень грязные пешеходные мосты, остановки и общественный транспорт, отметила Калинина. Благоустройство сквера имени Марии Рубцовой также вызвало у экспертов ОНФ множество вопросов. Тем более что сквер носит имя женщины, посвятившей свою жизнь благоустройству и озеленению города.

«Как надо не любить свою малую родину, чтобы допустить такое бесхозяйственное отношение к федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»! Администрации выбрасывают деньги в трубу, подписывая акты приемки аферистам. Находиться в химкинском парке просто опасно: торчат провода, туалеты не установлены, детская площадка растворилась в воде вместе с резиновым покрытием. Зато за 200 тыс. руб. установлена ржавая собака. Видеокамера за 64 тыс., скамейка за 68 тыс., урны по 32 тыс. — это называется пир во время чумы. 120 млн может не хватить. Такого безалаберного отношения к бюджетным деньгам допускать нельзя», — подчеркнула Калинина.

За круглым столом по итогам рейда она выразила серьезные сомнения в декларируемых успехах профильных министерств и ведомств региона.

«Выяснилось, что об интересах жителей, об их безопасности не заботятся ни местные, ни областные власти. И такие примеры далеко не уникальны. Общественники обратили внимание муниципальных и областных властей на выявленные проблемы. Региональное отделение Народного фронта берет на контроль их решение», — заключил член регионального штаба ОНФ Николай Степанян.