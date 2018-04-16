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Химоружие в Сирии применяли разные группы, заявил Корбин
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Химоружие в Сирии применяли разные группы, заявил Корбин 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 16 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Обвинения в применении химического оружия не следует выдвигать только против правительства Сирии, такие вооружения применяли и другие группы на территории Сирийской Республики, заявил лидер парламентской оппозиции лейборист Джереми Корбин.
"Подозрения (в атаке в сирийском городе Думе — ред.) указывают на правительство (президента Сирии — ред.) Башара Асада, но и другие группы использовали химоружие в Сирии", — сказал Корбин, выступая в понедельник в британском парламенте.
При этом он еще раз заявил, что решение об участии Британии в бомбардировках Сирии является юридически сомнительным, а также выразил надежду, что премьер-министр Тереза Мэй окажет давление на РФ и сирийские власти, чтобы обеспечить доступ инспекторам ОЗХО в Думу.
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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