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Страховые взносы для мультипликаторов уменьшат
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Страховые взносы для мультипликаторов уменьшат 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Снижение страховых взносов с 30 до 14 процентов позволит российским анимационным студиям сократить издержки и быстрее выйти на самоокупаемость. Правительственный законопроект, принятый Госдумой в третьем чтении 12 апреля, был одобрен к принятию Советом Федерации Комитетом палаты по бюджету и финансовым рынкам.
Член профильного Комитета Дмитрий Шатохин пояснил, что законопроект был разработан после встречи Президента России Владимира Путина с представителями анимационной индустрии. После этого глава государства поручил разработать предложения по созданию условий для развития российской анимационной отрасли и повышения её конкурентоспособности.
По мнению разработчиков законопроекта, закреплённый в настоящее время для анимационных студий размер страховых отчислений составляет 30 процентов, что негативно сказывается на развитии индустрии. При этом экономические условия производства анимационных фильмов схожи с условиями функционирования отрасли информационных технологий: 80 процентов в себестоимости продукта составляют затраты на выплаты физическим лицам, в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Действующие тарифы страховых взносов значительно увеличивают себестоимость анимационной аудиовизуальной продукции, что приводит к нерентабельности производства национальных анимационных фильмов и существенно снижает инвестиционный потенциал отрасли. Принятие документа позволит анимационным студиям снизить издержки и быстрее выйти на самоокупаемость.
Для реализации закона потребуется порядка 300 миллионов рублей ежегодно. Средства уже учтены в законе о Федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
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