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ВТБ представит в ЦБ кандидатуру Олюнина на пост первого зампреда
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ВТБ представит в ЦБ кандидатуру Олюнина на пост первого зампреда 

Rambler News Service 1 час назад
ВТБ представит в ЦБ ходатайство об утверждении кандидатуры Дмитрия Олюнина на пост первого заместителя президента-председателя правления банка, сообщается на портале раскрытия информации. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета кредитной организации.
«По вопросу 2 «Об избрании первого заместителя президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО)»»: 1. Одобрить кандидатуру Олюнина Дмитрия Юрьевича для избрания первым заместителем президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Олюнина Дмитрия Юрьевича для избрания его первым заместителем президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО)», — говорится в сообщении.
Если регулятор утвердит кандидатуру Олюнина, его контракт будет рассчитан до 9 июня 2022 года.
Помимо этого, членом правления ВТБ избран Валерий Чулков.
Олюнин с 2007 по 2011 годы возглавлял правление «ВТБ Северо-Запад». С 2011 по 2013 годы занимал пост первого вице-президента Транскредитбанка, который потом был объединен с ВТБ 24. С 2013 по апрель 2018 года возглавлял правление Росбанка.
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