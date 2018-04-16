ВТБ представит в ЦБ кандидатуру Олюнина на пост первого зампреда

ВТБ представит в ЦБ ходатайство об утверждении кандидатуры Дмитрия Олюнина на пост первого заместителя президента-председателя правления банка, сообщается на портале раскрытия информации. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета кредитной организации.

«По вопросу 2 «Об избрании первого заместителя президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО)»»: 1. Одобрить кандидатуру Олюнина Дмитрия Юрьевича для избрания первым заместителем президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Олюнина Дмитрия Юрьевича для избрания его первым заместителем президента-председателя правления Банка ВТБ (ПАО)», — говорится в сообщении.

Если регулятор утвердит кандидатуру Олюнина, его контракт будет рассчитан до 9 июня 2022 года.

Помимо этого, членом правления ВТБ избран Валерий Чулков