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Биньзыонг облегчит жизнь бизнесменам
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Биньзыонг облегчит жизнь бизнесменам 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Южная провинция Биньзыонг сократит время, необходимое для регистрации предприятий, заявил председатель местного Народного комитета Тхан Тхань Лием
В частности, получение бизнес-сертификатов будет занимать не более двух дней. В два раза сократится срок выдачи сертификатов для инвесторов, быстрее будут решаться налоговые и страховые вопросы.
Для этого, по словам Лием, комитет упростит административные процедуры, устранит некоторые ненужные сборы, а также будет публиковать подробности необходимых процедур у себя на сайте.
В первом квартале 2018 года в провинции открылось 788 новых предприятий с общим уставным капиталом более 7,91 трлн. донгов ($347 млн). Из них 755 — вьетнамские предприятия, общий капитал которых составил почти 4,47 трлн. донгов. Остальные фирмы были созданы на прямые иностранные инвестиции на сумму более 3,4 трлн донгов.
Биньзыонг — южная вьетнамская провинция, находящаяся к северу от Хошимина. Известна туннелями Кучи, на месте которых сейчас располагается военный музей, и одной из самых успешных в стране футбольных команд.
Источник: Biz Hub
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