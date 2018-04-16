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Whirlpool представляет кампанию #SensingYourWorld в рамках программы выставки Fuorisalone
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Whirlpool представляет кампанию #SensingYourWorld в рамках программы выставки Fuorisalone 

ТАСС 1 час назад
МИЛАН, April 16, 2018/PRNewswire/ — Посетители отдельного выставочного зала компании Whirlpool на выставке Fuorisalone смогут ознакомиться с ее новейшими разработками. В рамках кампании #SensingYourWorld производитель продемонстрирует свою технику класса премиум, оснащенную самыми современными средствами подключения к Интернету и способную распознавать потребности пользователя и задействовать соответствующие функции. Компания Whirlpool планирует провести эксклюзивное стартовое мероприятие с рекламой технологии слухового восприятия и интуитивного реагирования, а также специальное ток-шоу с обсуждением захватывающих возможностей «умных домов», реализация которых предполагается в недалеком будущем.
Возможность испытания сетевых устройств коллекции W  Компания Whirlpool намеревается продемонстрировать возможности сетевой интеграции в плане повышения качества взаимодействия с пользователем: от планирования блюд и дистанционного контроля, а также управления бытовыми электроприборами через разработанное компанией Whirlpool интуитивно понятное и простое в использовании приложение 6TH SENSE Live до голосового управления через Google Assistant, что в конечном итоге обеспечит полностью бесконтактное взаимодействие. Кроме того, бытовые электроприборы из новой коллекции W могут функционировать в единой системе, что обеспечивает реализацию новых форм взаимодействия с пользователем, включая вытяжные зонты с использованием световой сигнализации для передачи уведомлений от других устройств.
Представление кампании #SensingYourWorld
На выставке Fuorisalone фирма Whirlpool представит свою новую маркетинговую кампанию #SensingYourWorld на эксклюзивном мероприятии в центре миланского района Фуорисалоне. Эта крупная кампания знаменует собой базовую ценность компании-производителя, заключающуюся в умении и желании слушать своих потребителей, и демонстрирует последним принципиально новые преимущества изделий класса премиум с доступом к сети Интернет.
Кроме того, компания Whirlpool внедряет в жизнь интерактивный способ взаимодействия с потребителем, обеспечиваемый как проводимой кампанией, так и самими электроприборами новой коллекции W. Посетители получат возможность принять участие в разработанной компанией Whirlpool программе «Sensing Your World» ("Восприятие Вашего мира"), обеспечивающей реализацию способности данного производителя воспринимать желания пользователей «из первых рук».
Компания Whirlpool также планирует провести информационно насыщенное и вдохновляющее ток-шоу для обсуждения вопросов, требующих доработки в ближайшем будущем. Данное мероприятие намечено на 16 апреля. Этот увлекательный диалог под названием "#SensingYourWorld Connectivity: A Consumer Take on the Future of Connected Appliances" ("#SensingYourWorld Возможности сетевого взаимодействия: Мнение потребителя о будущем сопряженных устройств") поможет компании Whirlpool в проведении нового раунда программы изучения потребителей, в котором предполагается анализ мнений людей относительно возрастающей роли передовых технологий в быту и, в частности, на кухне.
Компания Whirlpool на выставках Fuorisalone и EuroCucina 2018
Для демонстрации новой продукции и инновационных разработок на практике посетите стенд компании Whirlpool на выставке Fuorisalone по адресу: Spazio Bergognone 26 или ее стенд на выставке EuroCucina (пав. 11 ― стенд A11-A15-B14-B18).
Для получения более подробной информации посетите страницу по адресу: http://www.whirlpoolcorp-eurocucina2018.eu  Контактная информация для прессы:
Whirlpool EMEA Edda Laudi (Эдда Лауди) edda_laudi@whirlpool.com  Агентство по связям с общественностью: Angharad Ertmann (Ангарад Эртманн) angharad.ertmann@emanatepr.com  Source: Whirlpool Corporation
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